TIKA ostaje posvećena daljem razvoju crnogorskih zajednica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA) ostaje posvećena podršci i daljem razvoju crnogorskih zajednica kroz konkretne projekte, saopštio je generalni direktor te institucije, Serkan Kajalar.

On je na sastanku sa potpredsjednikom Skupštine Mirsadom Nurkovićem kazao da njihova saradnja sa Crnom Gorom nije samo bilateralna, ona je istovremeno i razvojna.

“Sa više od 500 realizovanih projekata, predstavljamo jednog od najvažnijih partnera Crnoj Gori. Ne želimo da taj broj ostane statičan – otvoreni smo za nove predloge i inicijative kako bismo zajednički unaprijedili uslove života građana“, naveo je Kajalar.

Nurković, koji boravi u u zvaničnoj posjeti Turskoj, zahvalio se na prijemu i istakao da mu je čast da se susretne sa rukovodiocem institucije koja je, kako je rekao, uradila mnogo za Crnu Goru.

„Posebno me raduje vaša otvorenost za dalju saradnju i podršku. Slobodno mogu reći da smo već u fazi pripreme novih razvojnih projekata koji će doprinijeti poboljšanju životnog standarda građana“, naveo je Nurković.

On je, kako je saopšteno iz Skupštine, zahvalio TIKA-i na prisustvu u svim djelovima Crne Gore i u svim sferama društva, ističući da se njihova pomoć osjeća kod svakog građanina.

Kajalar je najavio i novu posjetu Crnoj Gori u skorijem periodu, te dogovorio sa Nurkovićem naredni susret na kojem će razgovarati o konkretnim projektima i pravcima buduće saradnje.

Nurković se sastao i sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Mehmetom Kemalom Bozajem, koji ujedno obavlja funkciju direktora za poslove sa Evropskom unijom.

On je naglasio da ta posjeta predstavlja doprinos jačanju saradnje između dvije prijateljske države koja traje više od jednog vijeka. Bozaj je istakao da je turska diplomatija potpuno otvorena i spremna na produbljivanje saradnje i međusobne podrške, te je upoznao Nurkovića s važnim razvojnim planovima u okviru svjetske trgovine, u kojima će Luka Bar imati stratešku ulogu.

Time će, kako je kazao, Crna Gora postati nezaobilazan faktor u regionalnom i globalnom ekonomskom razvoju.

Nurković se zahvalio na prijemu, ističući da je ova posjeta prirodni nastavak prethodnog zvaničnog susreta ministara vanjskih poslova Crne Gore i Turske, Ervina Ibrahimovića i Hakana Fidana.

On je naveo da ta posjeta dodatno potvrđuje kvalitetne odnose između dvije zemlje i nastojanja ka još snažnijoj saradnji. Posebno je zahvalio na podršci promociji Crne Gore koju pruža turska diplomatija, te izrazio zadovoljstvo zbog informacija da će Crna Gora u budućim geopolitičkim i evroatlantskim dešavanjima imati značajno mjesto, kako u ekonomskim, tako i u drugim sferama.

On je takođe izrazio nadu da će, u skladu sa najavama Bozaja, Crna Gora biti destinacija novih investicija i razvojnih poduhvata.

