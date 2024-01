Tihomir Dragaš na čelu Odbora direktora Air Montenegra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Air Montenegra danas je na konstitutivnoj sjednici za predsjednika tog tijela jednoglasno izabrao Tihomira Dragaša.

Iz te aviokompanije je saopšteno da je prvom dijelu sjednice prisustvovao ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović, kao i članovi Odbora direktora i menadžmenta aviokompanije.

Radulović je istakao da je zadovoljan zbog personalnog i profesionalnog sastava novog Odbora direktora, navodeći da vjeruje da će članovi značajno doprinijeti daljem razvoju kompanije i brendiranju Crne Gore kao destinacije velikog potencijala.

,,Očekivanja Vlade, a i moje lično, je da svoje profesionalne kapacitete stavite u službu Air Montenegra, građana, turista i cjelokupne privrede”, rekao je Radulović.

On je dodao da vjeruje u kompetencije članova i da očekuje brojne predloge, ali i rješenja za izazove.

“U drugom dijelu sjednice, jednoglasnom odlukom članova Odbora direktora, za predsjednika je izabran Tihomir Dragaš”, navodi se u saopštenju.

Ostali članovi Odbora su, kako je saopšteno, Vukadin Stojanović, Mitar Šušić, Aleksandra Gardašević Slavuljica i Danilo Popović.

“Kroz predstavljeni portfolio kompanije, već na prvoj sjednici diskutovano je o brojnim operativnim i organizacionim pitanjima, kao i projekcijama koje se odnose na flotu, komercijalne planove, finansijske parametre”, navodi se u saopštenju.

Utvrđena je, kako je saopšteno, dinamika rada Odbora direktora, uz jednoglasno opredjeljenje da se rad intenzivira.

“A sve u cilju kreiranja budućih rješenja koja će doprinijeti boljem pozicioniranju kompanije na zahtjevnom avio-tržištu”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz Air Montenegra, na sjednici je zaključeno da ta kompanija ima značajnu ulogu u podsticanju razvoja turizma, kao i sveukupnoj ekonomskoj dinamici države.

U tom će smislu, kako su naveli, djelovati i novi saziv Odbora direktora.

“Ovo podrazumijeva intenzivnu saradnju sa resornim ministarstvom, menadžmentom kompanije i zaposlenima, kao i brojnim međunarodnim partnerima.”, zaključuje se u saopštenju.

