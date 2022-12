The Banker proglasio NLB za banku godine u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Internacionalni finansijski magazin The Banker proglasio je NLB za banku godine u Crnoj Gori.

Predsjednik Upravnog odbora banke, Martin Leberle, je povodom priznanja kazao da su na taj način nagrađeni ne samo njihovi rekordni rezultati ostvareni u protekloj godini, već i opredeljenost da kontinuirano unapređuju poslovni model, prije svega kroz inovacije i optimizaciju procesa i prodajnih kanala, u cilju pružanja još boljeg korisničkog iskustva.

„Želimo adekvatno da odgovorimo rastućim zahtjevima svih segmenata klijenata i održimo visok stepen njihovog zadovoljstva. Vrijedno radimo na ostvarivanju našeg dugoročnog cilja – da postanemo najbolja banka u Crnoj Gori. Da smo na dobrom putu govori i činjenica da se naši rezultati prepoznaju u internacionalnim okvirima, pa su nas ove godine vodeći međunarodni finansijski časopisi The Banker i Euromoney proglasili za najbolju banku u Crnoj Gori“, rekao je Leberle.

On je dodao da ti dobri rezultati proizilaze iz velike posvećenosti svih zaposlenih, ali i podrške snažne NLB grupe, koja uspješno gradi poziciju finansijskog, bankarskog i regionalnog šampiona, nastojeći kontinuirano da unapređuje kvalitet života u Crnoj Gori i u cijelom regionu jugoistočne Evrope.

Priznanje za banku godine The Banker dodjeljuje se na osnovu više kriterijuma, među kojima su finansijski pokazatelji, strateške inicijative, odnos prema klijentima, tehnologija i novi proizvodi i usluge.

Ove godine nagrađene su banke na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou iz čak 134 zemlje svijeta. O dobitnicima nagrada odlučuje urednički tim magazina, sastavljen od novinara i izvjestilaca specijalizovanih za regione i oblasti koje se nagrađuju.

Ključni kriterijum za dodjelu nagrade su unapređenja sprovedena u prethodnih 12 mjeseci, a velike i manje banke imaju priliku da se nadmeću ravnopravno.

