Teže transparentnom regulatornom okviru koji podstiče kredibilne investitore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opredjeljenje Vlade je da teži stvaranju predvidivog, transparentnog i efikasnog regulatornog okvira koji podstiče odgovorne i kredibilne investitore da ulažu u Crnu Goru, a vodeći računa o interesima građana i lokalnih zajednica, poručio je ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

“Crna Gora kao zemlja sa jasnim evropskim opredjeljenjem i tržišnom ekonomijom otvorena je za saradnju i održive investicije. Stabilan investicioni ambijent nije samo prioritet, već i temelj dugoročnog razvoja, jačanja institucija i unapređenja životnog standarda svih njenih građana“, rekao je Gjeloshaj na konferenciji RE:D (Real Estate Development) u hotelu Hilton.

On je naveo da je zato važno da kroz javno-privatni dijalog i partnerstvo kreiramo politike koje će dodatno povećati povjerenje investitora, unaprijediti regulatorni okvir i postaći inovacije i preduzetništvo, prenosi Mediabiro.

„Razvoj tržišta nekretnina ne znači samo gradnju, već i pažljivo planiranje prostora, održivu urbanizaciju, kao i stvaranje novih radnih mjesta za lokalnu zajednicu”, kazao je Gjeloshaj.

On se osvrnuo na sporazume koje Crna Gora treba da verifikuje sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

“Svi oni koji dolaze u Crnu Goru treba zajedno sa nama da kreiraju ambijent razvoja, ne treba da se bojimo investicija i investitora, jer mislim da danas u Crnoj Gori postoje institucije koje mogu da garantuju da investitori i investicije budu u skladu sa potrebama naše države, naših građana, očuvanjem svih standarda, pogotovo onih ekoloških i da budu održivi. Svi treba da pošaljemo poruku dijaloga i da kroz dijalog rješavamo sve ono što mislimo da može biti problematično“, saopštio je Gjeloshaj.

Profesor i društveni istraživač sa Fakulteta političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu, Miloš Bešić, održao je predavanje Crna Gora u geopolitičkom okruženju, tokom kog je istakao da je jako važno da prepoznamo vlastite slabosti i da nađemo načine da se one prevaziđu.

On se osvrnuo na pitanje investicija, te ukazao da je Crna Gora isuviše mala da bi iz svog budžeta imala velike investicije.

“S obzirom na ono što se posljednjih mjeseci dešavalo ovdje mislim da nekoliko poruka mogu biti veoma opasne u strateškom smislu. Te poruke su se mogle shvatiti kao da nijedan investitor nije dobrodošao ovdje. Ono što je posao političara, društvene i političke zajednice jeste da postavi pravila tih investicija štiteći državni interes i da ta pravila važe za sve investitore“, rekao je Bešić.

On je naveo da bi on insistirao na građenju jedne društvene zajednice koja dobro procjenjuje strateške interese Crne Gore i na njima insistira mimo politike i partija.

Redovna profesorka makroekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Maja Baćović, kazala je da postoje predviđanja da će kao posljedica protekcionizma i uvođenja carina doći do usporavanja ekonomskog rasta i da će i one stope privrednog rasta koje su bile viđene kao realne na početku godine biti niže nego što je očekivano.

„Usporavanje tog privrednog rasta naročito je izraženo u EU. Evropski kontinent je prostor sa najnižim stopama predviđenog privrednog rasta u narednom periodu”, rekla je Baćović.

Prema njenim riječima, očekuje se da će se inflacija sporije snižavati nego što je to predviđeno prije par mjeseci tako da ćemo i dalje na prostoru Evropske unije imati inflaciju od dva odsto, a u zemljama u razvoju između četiri i pet odsto što stvara određeni pritisak na ekonomske transakcije.

“Sve to će dodatno uticati na stanje na finansijskim tržištima”, kazala je Baćović.

Konferenciju organizuju Web Media Grupa, portal Bankar.me, te kompanija HESA Group, koja već uspješno organizuje ovu manifestaciju u Zagrebu, uz partnerstvo Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Konferenciju je podržao The Collection Magazin, dok je Asocijacija Menadžera Crne Gore (AMM) prijatelj događaja.

