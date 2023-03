Težak pad cijena nafte u martu

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte na svjetskim tržištima u martu su doživjele težak pad i spuštene su na najniže vrijednosti od kraja 2021. godine.

Cijene nafte su prošle sedmice potonule više od deset odsto, najviše zato što se trgovci plaše nove bankarske krize i slabljenja potražnje, s obzirom na to da centralne banke, zbog visoke inflacije, nastoje da uspore rast potrošnje i ekonomije.

Cijena barela na londonskom tržištu potonula je gotovo 12 odsto na 72,97 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 13 odsto na 66,74 USD, prenosi SEEbiz.

Kao i finansijska, i tržište nafte uzdrmao je kolaps dvije američke banke – Silicon Valley i Signature, problemi u još nekoliko američkih banaka, kao i drugoj po veličini švajcarskoj banci Credit Suisse.

Trgovci se plaše da bi nova bankarska kriza mogla izazvati recesiju, a time i pad potražnje za naftom. Tim više što zbog visoke inflacije centralne banke nastoje da oslabe potrošnju i uspore rast privrede.

Tako je prošle sedmice Evropska centralna banka (ECB) povećala ključne kamatne stope za dodatnih 0,5 procentnih poena, dok bi ove sedmice kamate moga povećati i američka centralna banka.

