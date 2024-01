San Francisko, (MINA-BUSINESS) – Tesla povlači više od 1,6 miliona automobila u Kini kako bi riješila probleme sa funkcijama autopilota i bravama, objavili su državni regulatori.

Oba problema mogu se riješiti besplatnim bežičnim ažuriranjem softvera, tako da vozači ne moraju nigdje voziti svoja vozila, kazali su regulatori, prenosi SEEbiz.

Kineska državna uprava za regulaciju tržišta rekla je da povlačenje utiče na Teslina vozila Model S, Model X, Model 3 i Model Y gdje vozači mogu zloupotrijebiti funkciju pomoći u vožnji, povećavajući rizik od sudara vozila i predstavljajući bezbjednosne rizike. Dodatno, više od 7,5 hiljada automobila Model S i Model X opozvano je zbog zabrinutosti da će se bočna vrata bez sudara otključati tokom sudara.

Teslin opoziv u Kini slijedi sličan u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koji je Nacionalna uprava za bezbijednost saobraćaja objavila u decembru. Regulatori bezbjednosti opozvali su oko dva miliona Teslinih automobila nakon što su utvrdili da su neke funkcije autopilota zbunjujuće i da bi se mogle lako zloupotrijebiti.

NHTSA je otkrila da, u nekim okolnostima kada se koristi funkcija pod nazivom Autosteer, može postojati povećani rizik od sudara, te da istaknutost i opseg kontrola funkcije možda neće biti dovoljni da spriječe zloupotrebu.

Autosteer je komponenta Teslinog paketa Basic Autopilot, koji je namijenjen za korištenje na autocestama s kontroliranim pristupom i može pružiti podršku pri upravljanju, kočenju i ubrzanju za vozače u određenim uslovima.

Tesla se nije složio s nalazima agencije, prema dokumentima, ali je pristao da pokrene besplatno ažuriranje softvera kako bi riješio problem.

