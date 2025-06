Tenderski procesi će se sprovoditi u skladu sa standardima EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tenderski procesi u Crnoj Gori će se, zahvaljujući snažnim reformama, sprovoditi u skladu sa standardima Evropske unije (EU), efikasno, transparentno i konkurentno, saopštila je generalna direktorica u Ministarstvu finansija i šefica radne grupe za Poglavlje 5 – Javne nabavke, Jelena Jovetić.

“Nakon 13 godina od početka pregovora sa EU, zatvoreno je prvo i jedno od najkompleksnijih poglavlja iz nadležnosti Ministarstva finansija, kao i prvo iz Klastera 1 – Temeljna prava”, rekla je Jovetić povodom zatvaranja ovog poglavlja u petak u Briselu.

Jovetić, koja je od početka na čelu procesa, istakla je zadovoljstvo što je Crna Gora zatvorila ovo poglavlje ranije nego što su neke prethodne zemlje kandidati, budući da je praksa pokazala da se pregovaračko poglavlje 5 zatvaralo obično u kasnijim fazama pregovora.

Ona je članovima radne grupe zahvalila na posvećenom i temeljnom decenijskom radu, ističući zadovoljstvo što je potvrda potpune usklađenosti i modernizacije sistema javnih nabavki stigla i sa najviših briselskih adresa.

Jovetić je ocijenila da je proces sada u potpunosti reformisan, digitizovan i ubrzan, kao i da je CeJN platforma postala simbol transparentnosti i digitalne transformacije.

Jovetić je zaključila da Ministarstvo finansija i Vlada u cjelini nastavljaju da jačaju javni interes, antikorupcijski okvir i ubrzavaju evropski put države, ostvarujući generacijski san – članstvo Crne Gore u EU.

