Tender za zakup kupališta u Herceg Novom i za aktivan odmor

Budva, (MINA-BUSINESS) – Preduzeće Morsko dobro raspisalo je poziv za davanje u zakup kupališta u Herceg Novom, kao i za aktivan odmor.

Kupališta za aktivan odmor su kite/wind surfing, sportsko-rekreativna i adrenalinska, kao i kupališta za ronioce.

Ponude se dostavljaju do 7. marta, za kada je planirano i njihovo otvaranje.

Iz Morskog dobra su ranije objasnili da su svi koji namjeravaju da učestvuju na tenderu dužni da otkupe tendersku dokumentaciju.

Cijena tenderske dokumentacije je 100 EUR.

Ponuđač može biti domaće ili strano fizičko lice, privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik pojedinačno, ili kao grupa ponuđača u zajedničkoj ponudi – konzorcijum, koji moraju ispuniti uslove javnog poziva.

Ugovori se zaključuju za period od četiri godine, odnosno od dana zaključenja ugovora do 31. decembra 2028. godine, pod uslovom da je korisnik/zakupac izvršio obaveze predvidene ugovorom i da ugovor nije jednostrano ili sporazumno raskinut.

Morsko dobro je ranije objavilo tendere za plaže na području Budve, od Jaza do Buljarice, Bara i Ulcinja, kao i Kotora i Tivta. Objavljen je i tender za zakup hotelskih i kupališta posebne namjene za dječije odmaralište.

Tenderi sa detaljnijim informacijama se mogu pronaći na sajtu Morskog dobra.

