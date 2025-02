Tender za zakup kupališta najkasnije do kraja sedmice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tender za zakup kupališta biće raspisan najkasnije do kraja sedmice, saopštio je ministar prostornog planiranja, ubranizma i državne imovine, Slaven Radunović.

On je na konferenciji za novinare kazao da ćemo do 20. ili 25. marta dobiti nove zakupce plaža i privremenih objekata, što je, prema njegovim riječima, više nego dovoljno da se sezona pripremi.

Radunović je saopštio da je Vlada pokrenula proces da se obezbijedi da država ne diskriminiše nikoga, “i da ne postoje ljudi kojima može da bude sve i drugi kojima ne može da bude ništa”.

“Stari zakupci plaža ugovore doživljavaju kao da su to ugovori sa njihovim precima i da im je to od nekoga ostalo, ne vodeći računa da postoji još građana koji bi željeli da možda pruže i bolje rezultate. Za to služe tenderi”, objasnio je Radunović.

On je izrazio negodovanje reakcijama pojedinih predstavnika nekih lokalnih samouprava i članova Vlade, koji su protežirali da se bez takmičenja nekim ljudima po starim cijemama omogući da ovaj važni resurs koriste.

Radunović je poručio da su benefiti za državu ogromni.

“Prvo, uvodimo red u ovaj veliki problem koji smo imali. Na prethodnim tenderima su se javljale i kriminalne grupe koje su ucjenjivale druge ponuđače, kako bi povukli aplikacije. To više neće biti moguće u Crnoj Gori, makar u resoru koji ja kontrolišem. Ovog puta samo spremili tenderske uslove na kojima moj rođeni sin preko veze ne bi mogao da dobije ništa”, upozorio je Radunović.

On je dodao da apsolutno niko ne zna ni ko učestvuje, tako da ne može ni da vrši pritisak na te ljude.

“Na taj način vladavinu prava uvodimo u ovu oblast u kojoj ona je bila na klimavim nogama”, rekao je Radunović.

Početne cijene zakupa biće dosta više, a kroz licitacije će se doći i do mnogo viši iznosa.

“Minimalna korist za državu biće 15 miliona EUR po početnim cijenama, a mi očekujemo da to bude barem duplo, do 30 miliona”, precizirao je Radunović.

Prema njegovim riječima, najveći problem je evidentiran u Ulcinju. Premjeravanjima se došlo do podataka da su skoro sve plaže u tom gradu imale duplo više kvadratnih metara nego što su plaćale.

“Tu se radilo o nekoj vrsti vjerovatno korupcije prema ne znam kome, da li su u pitanju bile geodetske kuće ili ljudi iz Morskog dobra, neću da ulazim u to, ali da ne bismo ništa rizikovali, ovog puta je Morsko dobro organizoavlo geodetsku kuću koja je vršila snimanje svih parcela”, rekao je Radunović.

On je dodao da zakupaca više nema, jer su ugovori istekli, i svi su ravnopravni pred državom da učestvuju.

Crnogorska obala ove godine imaće 74 nove gradske plaže, pa će ih ukupno biti 563. Povećan je i broj hotelskih kupališta, kojih će sada biti 70.

Ovo je navedeno u Informaciji o izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2024-2028 godina, koju je Vlada usvojila na prethodnoj sjednici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS