Telekomunikacioni operatori se pridružili akciji Stop inflaciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma postiglo je dogovor sa crnogorskim telekomunikacionim operatorima koji su se pridružili akciji Stop inflaciji.

Resorni ministar, Goran Đurović, kazao je da su telekomunikacioni operatori novi partneri države u ovoj akciji, nakon trgovačkih lanaca, apoteka i brojnih drugih subjekata.

„Cijenimo ovaj gest društvene odgovornosti koji za cilj ima pojeftinjenje usluga i u ovoj oblasti, sa posebnim akcentom na građane sa najmanjim primanjima“, naveo je Đutrović u saopštenju Ministarstva.

Dogovor oko povlašćenih uslova za telekomunikacione usluge i kupovinu uređaja odnosi se prioritetno na dvije osjetljive grupe stanovništva – penzionere i studente.

Da bi ostvarili pravo na akciju, penzioneri treba da prilože potvrdu od Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) ne stariju od tri mjeseca, dok studenti prilažu potvrdu o redovnom studiranju ne stariju od 15 dana i ličnu kartu.

Sve kompanije su obezbijedile dodatne resurse za nove korisnike iz pomenutih grupa, a koji se odnose na proizvode (mobilne telefone) i usluge pod posebnim povoljnostima.

Akcija će trajati od 1. do 31. maja ove godine.

M:TEL CRNA GORA

Kompanija M:tel Crna Gora je u okviru akcije obezbijedila sljedeće pakete:

Penzioneri:

Senior Max PIO promo 24 sa pretplatom od 7.90 eura (cijena sa PDV-om):

5000 minuta ka m:tel mobilnoj i fiksnoj mreži;

250 minuta ka ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori (umjesto 150 minuta po cjenovniku);

5000 SMS poruka ka svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori;

10+2GB interneta (umjesto 2GB po cjenovniku);

Karakteristike paketa Senior Extra PIO promo 24 sa pretplatom od 9.90 eura (cijena sa PDV-om):

25000 minuta ka m:tel mobilnoj i fiksnoj mreži;

300 minuta ka ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori (umjesto 200 minuta po cjenovniku);

25000 SMS poruka ka svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori;

10+3GB interneta (umjesto 3GB po cjenovniku);

Telefon koji ide uz ovu promociju dat je u tabeli sa subvencionisanom cijenom po paketu:

Model Senior Max Senior Extra Realme C30 3/32GB 96 48

Studenti:

Kampanja sniženi paket Urban Neo 1 uz telefon Vivo Y16 sve za 10.99 eura.

Urban Neo 1 promo paket sadrži u sebi:

Telefon Vivo Y16 4/128GB po promotivnoj cijeni od 24 eura (cijena sa PDV-om) koju korisnik može platiti jednokratno ili na 24 jednake mjesečne rate (1 euro mjesečno);

Urban Neo 1 (ili Urban Office Neo 1) postpaid paket, pri čemu korisnik umjesto mjesečne pretplate definisane cjenovnikom za ovaj paket (14.99 eura) dobija promotivnu mjesečnu pretplatu od 9.99 eura (cijena sa PDV-om) do kraja ugovorne obaveze;

Novi korisnici Urban Neo 1 i Urban Office Neo 1 paketa koji zaključe ugovor na 24 mjeseca, dobiće besplatno jedan internet dodatak od 100GB mjesečno za jednu aplikaciju po izboru. Korisnik ovih paketa može da bira dvije između 3 aplikacije: Youtube, Tiktok, Društvene mreže (Facebook, Viber, Instagram, Twitter, Whats App, Wikipedia i mondo).

CRNOGORSKI TELEKOM

Crnogorski Telekom u okviru akcije nudi pravo na kupovinu mobilnog uređaja po sniženoj cijeni, uz odgovarajuću tarifu za usluge mobilne mreže Telekoma:

Mobilni uređaji:

Motorola E7i Power Tahiti Blue 32GB;

Motorola E7i Power Coral Red 32GB;

Cijena uređaja je 75.6 eura tj. iznos mjesečne rate na 24 mjeseca je 3.15 eura.

Xiaomi Redmi 10 2022 Carbon Grey 64GB;

Xiaomi Redmi 10 2022 Pebble White 64GB;

Xiaomi Redmi 10 2022 Sea Blue 64GB;

Cijena uređaja je 165.6 eura tj. iznos mjesečne rate na 24 mjeseca je 6.90 eura.

Korisnicima je na raspolaganju zaključivanje ugovora za tarifni paket „ Odličan 5 Maxi” koji ima sljedeće karakteristike:

Mjesečna pretplata- 8 eura;

15GB uključeno u pretplatu;

50 minuta ka drugim mrežama u Crnoj Gori;

Neograničeni minuti u Telekom mreži;

Korisnicima koji potpisuju ugovor u okviru programa „Stop inflaciji“ pripadaju dupli resursi u odnosu na navedene uključene u pretplatu ( GB i minuti) i to tokom čitavog minimalnog perioda trajanja ugovora

Korisnik može zaključiti ugovor i za uređaj i za tarifu.

ONE CRNA GORA

Kompanija One Crna Gora je za sve penzionere i studente obezbijedila tarifni paket Play 6+ sa popustom na mjesečnu pretplatu od 58%, odnosno po benefitnoj cijeni od 8 eura mjesečno sa PDV-om.

Paket Play 6+ sadrži:

6 GB internet saobraćaja;

Dodatnih 6 GB za aplikacije Facebook, Viber, Instagram, Twitter i WhatsApp;

Neograničene minute u mreži;

400 minuta ka drugim mrežama u Crnoj Gori;

Neograničen broj SMS-ova ka svim mrežama u Crnoj Gori i Srbiji;

Pored navedenih resursa paketa Play 6+, korisnici mogu aktivirati servisni benefit ”Više interneta” sa dodatnih 24 GB interneta i 24 GB za aplikacije FB, Viber, Insta, TW i WhatsApp, po važećim uslovima.

Dodatno, korisnici mogu da izaberu i neki od telefona po povoljnim cijenama:

Motorola Moto E20 čija mjesečna rata iznosi 3 eura (ukupna cijena 24 x 3 eura)2;

Telefon Vivo Y16 4/128 čija mjesečna rata iznosi 7 eura (ukupna cijena 24 x 7 eura);

TELEMACH CRNA GORA

U akciji ”Stop inflaciji” biće paketi ”EON light” i ”EON full” koji uključuju TV sadržaje, internet i fiksnu telefoniju, uz popust od 15% na iznos mjesečnog računa uz besplatan fiksni telefon. Ugovor se zaključuje na period od 24 mjeseca.

