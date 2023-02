Telekom u prošloj godini bilježi rast u svim segmentima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je u prošloj godini zabilježio finansijski rast i veće prihode, kao i odlične rezultate u ljetnjoj sezoni, saopšteno je iz kompanije.

Kompanija je, kako su saopštili njeni predstavnici zabilježila i najveći rast postpejd baze na tržištu, kao i rast od preko 40 odsto u pripejdu.

„Osim toga, kompanija je prethodnu godinu posvetila investicijama u strateški razvoj mobilne i optičke mreže, zahvaljujući čemu Telekom danas ima najveću 4G i 5G mrežu i najveći protok internet saobraćaja u mobilnoj mreži u Crnoj Gori, ali i 17 odsto više korisnika na optici“, navodi se u saopštenju.

Crnogorski Telekom je danas održao novi konferencijski poziv sa analitičarima i investitorima, na kojem je akcionarima i zainteresovanim investitorima predstavio poslovne rezultate ostvarene tokom prošle godine.

Izvršni direktor, Stjepan Udovičić, rekao je da kompanija u prošloj godini bilježi investicije od 15 miliona EUR, od čega su najviše uložili u razvoj mobilne i fiksne optičke mreže i kupovinu spektra.

„Zahvaljujući tome, Telekom na kraju prošle godine, prema zvaničnim mjerenjima, ima najveću 5G i 4G mrežu u Crnoj Gori. Naša 5G mreža dostupna je za oko 76 odsto stanovništva u gotovo svim crnogorskim gradovima. Uz to, Telekom je na decembarskoj aukciji, na kojoj su učestvovala sva tri mobilna operatora, zakupio najviše 5G spektra, čime smo stvorili uslove za uvođenje gigabitnih brzina u mobilnoj mreži“, rekao je Udovičić.

Jedan od prioriteta kompanije u prošloj godini bilo je i širenje optičke mreže u onim djelovima Crne Gore u kojima Telekom do nije imao optičku infrastrukturu.

„Ulaganja u fiksnu infrastrukturu ne samo što su dovela do rasta broja korisnika fiksnih servisa, već smo optikom pokrili i novih 11,5 hiljada korisnika. To je važno, jer korisnici na optici imaju manje kvarova, ostvaruju superiorne brzine interneta i imaju brzu i pouzdanu bežičnu mrežu za povezivanje više uređaja, što sve vodi do boljeg korisničkog iskustva“, objasnio je Udovičić.

Sve to, kako je ocijenio, uz konstantan rad na upravljanju korisničkim iskustvom, rezultiralo je rastom korisničkog zadovoljstva u svim kategorijama, pa je kompanija prošlu godinu završila sa najvišim indeksom korisničkog zadovoljstva na tržištu.

Telekom je na kraju prošle godine imao aktivnih 286 hiljada postpejd kartica, što je devet odsto više u odnosu prethodnu. Broj aktivnih pripejd kartica iznosio je 163 hiljade, što je rast od čak 42 odsto u odnosu na 2021. Korisnika mobilnog interneta bilo je 240 hiljada, odnosno devet odsto više.

Broj korisnika na optici porastao je 17 odsto i iznosio je 33 hiljade, dok je ukupan broj širokopojasnih priključaka porastao tri odsto i iznosio je 83 hiljade. Zabilježen je i rast broja korisnika TV usluga za šest odsto, kojih je bilo ukupno 87 hiljada na kraju godine.

Sa finansijske strane, kako su objasnili iz kompanije, rast prihoda od 5,1 odsto u odnosu na prethodnu godinu uslovljen je boljim rezultatima i u dijelu maloprodajnih i veleprodajnih usluga.

Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), nakon najma i isključujući posebne uticaje, iznosila je 28,3 miliona na kraju godine, što predstavlja rast od 2,9 odsto.

„Rast stope poreza na dobit po implementaciji programa Evropa sad imao je značajan negativan efekat na neto dobit, kroz obračun poreske amortizacije, pa je neto dobit u prošloj godini iznosila 2,3 miliona, čime je ostvaren rezultat niži 23 odsto u odnosu na prethodnu godinu“, precizirali su iz kompanije.

Crnogorski Telekom je u prošloj godini nastavio sa realizacijom brojnih tehnološki zahtjevnih projekata koji će značajno unaprijediti pružanje usluga korisnicima i njihovo iskustvo u Telekom mreži.

„Sektor tehnike Telekoma nastavio je u prošloj godini cloud transformaciju, pa su krajem godine svi korisnici mobilnih glasovnih servisa migrirani na novu cloud platformu. Ovo predstavlja prvi korak strategije razvoja tehnoloških servisa, a cilj projekta je konsolidacija svih govornih servisa na istoj platformi i cloud okruženju, čime se ostvaruju značajne prednosti u razvojnom, operativnom i komercijalnom smislu. Prošle godine su prošireni i kapaciteti u cilju poboljšanja kvaliteta roaming glasovnih i internet servisa“, dodao je Udovičić.

Na kraju, eTrust – usluge povjerenja Telekoma prepoznate su kao veoma važan digitalni servis za privredu i građane.

„Telekom je za ovu platformu dobio nagradu Privredne komore za inovativnost, ali i nagradu Deutsche Telekoma, u konkurenciji 22 projekta iz cijele DT Grupe. Sve to nam daje dodatnu motivaciju da nastavimo da radimo na novim idejama i rješenjima kako bismo opravdali priznanja koja u toj oblasti dobijamo“, istakao je Udovičić.

Sveukupno, prošla godina bila je druga po redu godina u kojoj je Crnogorski Telekom na putu post-covid rasta iz godine u godinu, rasta koji se temelji na investicijama i razvoju kompanije.

Kraj jedne dinamične i poslovno uspješne prošle godine obilježio je i početak štrajka dijela zaposlenih, koji je nastupio nakon prekida socijalnog dijaloga u kompaniji.

„Pregovori oko benefita za zaposlene koji su sadržani u Kolektivnom ugovoru prekinuti su sredinom novembra prošle godine, nakon što je rukovodstvo Sindikata pred kompaniju postavilo ultimatume za koje i sami znaju da su neodrživi – povećanje zarada od 48 odsto ili 30 odsto, isplaćivanje zimnice bez obzira na poslovne rezultate, kao i povećanje svih ostalih benefita za određene procente“, podsjetio je Udovičić.

Kako je kazao, menadžment tim i on lično nadaju se pomjeranju zahtjeva Sindikata.

Udovičić smatra da, ako bi se zahtjevi doveli u razumne okvire koji su objašnjeni bezbroj puta tokom pregovora, štrajk dijela zaposlenih u Telekomu mogao bi se završiti doslovno u 24 sata.

„Završetak štrajka dijela zaposlenih treba svima biti u interesu, a menadžment smatra da se svi trebaju dodatno potruditi kako bi se situacija razriješila i kako bi se dio kolega u štrajku vratio na posao koji ih čeka“, zaključio je Udovičić.

