Tehnopolis primjer uspješnog korišćenja EU fondova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inovaciono preduzetnički centar (IPC) Tehnopolis primjer je uspješnog korišćenja EU fondova u javnom interesu i imaće dalju podršku Vlade u tom smjeru, saopštila je ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i rukovoditeljka Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković Đurović.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Novaković Đurović je sa predstavnicima ministarstava posjetila Tehnopolis, gdje se sastala sa direktorom Đorđijem Malovićem i saradnicima.

Tokom sastanka je, navodi se, razgovarano o projektima u kojima učestvuje IPC Tehnopolis, kao i podršci koju dva ministarstva i Vlada mogu da pruže u njihovoj realizaciji.

Novaković Đurović je rekla da je zadovoljstvo zbog koordinacije između Tehnopolisa i Vlade na implementaciji projekata od značaja za Nikšić i Crnu Goru u cjelini, navodeći da je uvjerena da će Tehnopolis nastaviti da pruža značajan doprinos njihovoj realizaciji.

“Ona je istakla visok procenat prolaznosti projekata koji su dobili podršku evropskih fondova, a u kojima je Tehnopolis partner”, kaže se u saopštenju.

Malović je, kako se navodi, zahvalio na podršci koju dva ministarstva pružaju Tehnopolisu i projektima u kojima učestvuje.

On je najavio nastavak saradnje i sa ostalim ministarstvima.

Iz Vlade su kazali da su tokom sastanka predstavnici Tehnopolisa predstavili i projekat Doma digitalne revolucije.

Predstavnici Tehnopolisa su kazali da očekuju da će prostor u skladu sa projektom biti adaptiran u ovoj godini, a da će se u kapitalnom budžetu za narednu godinu izdvojiti sredstva za njegovo opremanje.

„U cilju daljeg i kontinuiranog pružanja podrške inovacionoj, ali i kreativnoj zajednici sa posebnim akcentom na Gaming industriju, za koju vlada veliko interesovanje“, navodi se u saopštenju.

Iz Generalnog sekretarijata su naveli da je Novaković Đurović sa saradnicima, nakon sastanka, obišla i infrastrukturne kapacitete Tehnopolisa i detaljnije se upoznala sa radom i planovima razvoja ovih važnih segmenata funkcionisanja inovacionog centra.

„Institucije i organizacije sa teritorije Opštine Nikšić učestvuju u ukupno 27 projekata finansiranih kroz IPA II programe prekogranične saradnje, čija vrijednost za partnere iz Crne Gore iznosi oko 5,5 miliona EUR“, kaže se u saopštenju.

Kako se ističe, Tehnopolis učestvuje u različitim programima prekogranične i teritorijalne saradnje i da pokazao se kao odgovoran, pouzdan i respektabilan partner.

