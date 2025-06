Tehnološki sektor podstakao rast indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi blago porasli, najviše zahvaljujući rastu cijena dionica tehnoloških kompanija, nakon što je Oracle povećao procjene poslovnih rezultata.

Dow Jones indeks ojačao je 0,24 odsto na 42.967 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,38 odsto na 6.045 poena, a Nasdaq indeks 0,24 odsto na 19.662 boda.

Najviše je, više od 13 odsto, skočila cijena dionice Oraclea, nakon što je taj tehnološki div povećao procjene prihoda u ovoj godini, zahvaljujući snažnoj potražnji za uslugama povezanim s vještačkom inteligencijom, prenosi Hina.

To je podstaklo i rast cijena drugih kompanija koje puno ulažu u razvoj vještačke inteligencije. Tako su dionice Nvidije, Broadcoma i Microsofta poskupile više od jedan odsto.

S druge strane, cijena dionice Boeinga pala je gotovo pet odsto, nakon vijesti da se u Indiji srušio avion tog proizvođača, pri čemu je poginulo više od 240 putnika.

Trgovalo se oprezno i zbog napetosti na Bliskom istoku, nakon prijetnji iz Irana da će gađati američke baze ako nuklearni pregovori propadnu.

Danas će u fokusu ulagača na berzama biti razvoj situacije na Bliskom istoku, zbog čega bi tržišta mogla biti pod pritiskom.

A na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,23 odsto na 8.884 boda, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,74 odsto na 23.771 poen, a pariski CAC 0,14 odsto na 7.765 bodova.

