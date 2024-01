Tehnološki sektor podstakao rast indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Berzanski indeksi na Wall Streetu porasli su zahvaljujući oporavku cijena dionica u tehnološkom sektoru, ali trgovalo se oprezno uoči novih izvještaja o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koja bi mogla uticati na očekivanja u vezi kamata.

Dow Jones je ojačao 0,45 odsto na 37.695 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,57 odsto na 4.783 boda, a Nasdaq indeks 0,75 odsto na 14.969 bodova, prenosi Hrportfolio.

Rast S&P 500 i Nasdaq indeksa najviše se zahvaljuje rastu cijena dionica tehnoloških divova, kao što su Microsoft, Meta Platforms i Nvidia, koje su prošle sedmice znatno pale.

Ipak, trgovalo se oprezno, na šta ukazuje ispodprosječni obim trgovanja, jer ulagači nijesu voljni previše da riskiraju uoči izvještaja koji će pokazati kako se inflacija u SAD-u kretala u decembru.

Izvještaj o potrošačkim cijenama biće objavljen u danas, a o proizvođačkim cijenama sjutra. Ti bi izvještaji mogli osjetno uticati na očekivanja u vezi kamatnih stopa američke centralne banke.

Krajem prošle godine cijene dionica snažno su porasle, jer su se ulagači nadali agresivnom smanjenju kamata Feda, počevši od marta.

Ipak, početkom ove godine, nakon objave zapisnika s posljednje prošlogodišnje sjednice Feda, takve su spekulacije splasle.

Sada se na tržištu novca procjenjuje da postoji oko 65 odsto šansi da bi Fed u martu mogao smanjiti kamate 0,25 procentnih bodova, dok su prije desetak dana one iznosile gotovo 80 odsto.

Predsjednik ogranka Feda u Njujorku, John Williams, kazao je da je još prerano za smanjenje kamata, jer je inflacija i dalje iznad ciljanog nivoa od dva odsto.

Ulagači su oprezni i zbog toga što krajem sedmice počinje sezona objave kvartalnih poslovnih rezultata kompanija, što će znatno utjecati na smjer tržišta.

I na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,42 odsto na 7.651 bod, a pariski CAC 0,01 odsto na 7.426 bodova. Frankfurtski DAX ojačao je 0,01 odsto na 16.689 bodova.

