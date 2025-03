TE Pljevlja ulazi u završnu fazu ekološke rekonstrukcije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) sa punom operativnom i logističkom spremnošću ulazi u završnu fazu ekološke rekonstrukcije i modernizacije Termoelektrane (TE) Pljevlja, koja će danas privremeno izaći iz pogona kako bi počeli završni radovi na tom važnom projektu.

Na konferenciji za novinare, održanoj u TE Pljevlja, saopšteno je da da će se ekološkom rekonstrukcijom, vrijednom blizu 70 miliona EUR bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV), značajno produžiti životni vijek postrojenja i omogućiti usklađenost sa savremenim ekološkim standardima.

Iz EPCG je saopšteno da je više od 90 odsto opreme, uglavnom iz Kine, već isporučeno i u velikoj mjeri ugrađeno, dok se preostali dio očekuje tokom juna. Logistika se odvija prema planu – kontejneri s opremom su dopremljeni u Luku Bar i Pljevlja sredinom marta, a brod sa materijalima, ključnim za oblogu dimnjaka, očekuje se 6. aprila.

“Na vrhuncu radova, na gradilištu će biti angažovano oko 200 radnika, od kojih će oko 170 biti stručnjaci raznih profila i zanatskih zanimanja, dok će oko 30 biti inženjeri i tehnička podrška”, navodi se u saopštenju.

EPCG će, tokom sedam i po mjeseci zastoja proizvodnje, nedostajuću energiju nadomjestiti uvozom, bez posljedica po krajnje potrošače. Već je ugovorena nabavka 788 gigavat sati (GWh) električne energije u vrijednosti od 81,7 miliona EUR, uz mogućnost dodatne optimizacije kroz operativnu trgovinu. Snabdijevanje potrošača ostaće stabilno i bez prekida.

Projekat ekološke rekonstrukcije neće uticati na cijene električne energije u narednom periodu, a prava i zarade zaposlenih u TE Pljevlja neće se smanjivati. U postrojenju su zaposlena 182 radnika, od čega 165 na neodređeno vrijeme. Kolektivni ugovor će biti ispoštovan u potpunosti, a veći dio proizvodnih i radnika na održavanju biće aktivno uključen u planirane remontne aktivnosti.

Pored ekološke rekonstrukcije, paralelno se realizuje i projekat toplifikacije grada, koji predstavlja značajan korak ka poboljšanju života u Pljevljima.

“Saradnja sa Rudnikom uglja funkcioniše stabilno i u potpunosti sinhronizovano. Nastavljamo da funkcionišemo kao jedan energetski kompleks, uz zajednički cilj da obezbijedimo sigurnu i stabilnu energetsku budućnost Crne Gore”, rekli su iz EPCG.

Sve aktivnosti, kako se dodaje, realizuju se u skladu sa planom, uz jasan fokus na energetsku stabilnost, ekološku održivost i društvenu odgovornost.

Na konferenciji su govorili predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, izvršni direktor Ivan Bulatović, tehnički direktor Ljubiša Đurković, izvršni rukovodilac FC Proizvodnja Miro Vračar, rukovodilac Podružnice TE Pljevlja, Žarko Ćaćić, kao i izvršni direktor Rudnika uglja, Nemanja Laković.

