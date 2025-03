Svjetski investitori dobrodošli u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vodeći svjetski investitori, poput Mohameda Alabara, dobrodošli su u Crnu Goru, poručili su predsjednici sjevernih opština na sastanku sa premijerom Milojkom Spajićem.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, održao sastanak sa predsjednicima sjevernih opština u cilju razmjene informacija o potencijalnim razvojnim projektima, investicionim prilikama i interesovanju za moguća ulaganja.

Spajić je, kako se navodi, upoznao sagovornike sa aktivnostima tokom Ekonomskog foruma u Davosu i Svjetskom samitu vlada u Dubaiju, u cilju promovisanja investicionih potencijala Crne Gore i ukazao na pojačano interesovanje investitora.

On je rekao da je Vlada usvojila Sporazum o ekonomskoj saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i da će ga uskoro potpisati sa tom državom, podsjećajući da je prošli istekao još 2022. godine, i da ga prethodne vlade nijesu obnovile.

„Taj dokument je ustvari okvir za buduću saradnju u različitim oblastima – turizmu, infrastrukturi, energetici, poljoprivredi, finansijama. Takođe, imaćemo i konkretne sporazume, a među prvima biće jedan koji će se odnositi na velike turističke razvojne projekte na jugu i sjeveru zemlje”, rekao je Spajić.

On je istakao da veliki razvojni projekti i nove investicije imaju pozitivan efekat na domaće preduzetnike jer stvaraju šanse za unapređenje njihovog poslovanja.

„Potrebno je da kandidujete ideje ili projekte za koje smatrate da vašu opštinu može snažno da pokrene naprijed. Na nama je da se zajednički zalažemo za interes opština i države”, poručio je premijer.

Predsjednici opština sa sjevera ocijenili su da je današnji sastanak odlična prilika da prenesu poruku da sjever ima šta da ponudi i da su više nego zainteresovani za nove investicije.

“Saglasili su se da su vodeći svjetski investitori, poput Mohameda Alabara, dobrodošli u Crnu Goru”, kaže se u saopštenju.

Kako su istakli, jedino nove investicije i veliki razvojni projekti mogu zaustaviti odlazak stanovništva sa sjevera države.

Sjever je, kako je saopšteno, prepun potencijala za planinski turizam, energetiku, infrastrukturu, poljoprivredu, koje treba iskoristiti i učiniti nešto za buduće generacije, konstatovali su čelnici sjevernih opština.

“Na sastanku je zaključeno da će veliki razvojni projekat u bilo kojoj opštini na sjeveru pokrenuti cijeli sjever države”, kaže se u saopštenju.

Sastanku su prisustvovali čelnici opština Plužine, Gusinje, Kolašin, Berane, Andrijevica, Rožaje, Petnjica, Plav, Mojkovac, Bijelo Polje i Šavnik.

