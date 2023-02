Svjetski hotelski brendovi doprinose konkurentnosti destinacije

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Dolazak svjetski poznatih hotelskih brendova na ove prostore, poput IHG-a, Hayat-a i Marriott-a, doprinosi konkurentnosti destinacije i podizanju kvaliteta rada u turističkoj privredi, ocijenio je izvršni direktor hotelske grupe Casa del Mare, Nikola Milić.

“Upravo su oni ti koji nas tjeraju da budemo bolji i reper su svjetskih standarda ove industrije. Vizija koju smo stvorili prije nekih desetak godina, kada smo sanjali da osnujemo grupaciju, stvorena je upravo kroz sve ono što smo naučili i kako su rasli IHG, Hayat, Marriott i svi ostali veliki hotelski brendovi”, kazao je Milić za Radio Kotor.

Milić, koji je prošlogodišnji dobitnik godišnje nagrade Privredne komore (PKCG) za unapređenje menadžmenta, ocijenio je da je za destinaciju od velike važnosti što će svi oni biti kod nas, pogotovo kada se govori o mikrolokaciji, u zalivu.

Hayat je već potpisao ugovor i od predstojeće sezone se očekuje da bude frašizer u Stolivu, u Kotor Bay-u.

“Marriott je u izgradnji, na jednoj izuzetnoj važnoj lokaciji u Kotoru i mislim da će dosta doprinijeti gradu i razvoju turizma i podići ga na daleko veći nivo. Accor je kroz brend Movenpick, ovdje u Risnu, tako da su to sve dobre stvari koje će i nas, male hotelijere, tjerati da budemo bolji, da više razmišljamo strateški i o standardima i procedurama. Na neki način, olakšaće i našu konkurentnost destinacije i njen razvoj u budućnosti”, smatra Milić.

Ako svi oni, kako je rekao, budu ovdje, šalje se jasna slika da smo potencijalno interesantna destinacija za turiste visoke platežne moći, što je i opredjeljenje kroz strategiju turizma – da Crna Gora bude destinacija luksuznog turizma.

“Samo sa dobrim brendovima, kao ovi koje smo spomenuli, i mnogi drugi, mi koračamo ka tom putu”, kazao je Milić.

Na prostoru bivšeg Fjorda, kao i na više drugih u zalivu, vidi isključivo hotelske sadržaje i ništa drugo.

“Ako možemo da nazovemo uspjehom ovo što smo napravili sa Casa del Mare grupacijom, onda mogu reći da je jedan veliki dio toga naša percepcija gledanja na hotelijerstvo, kao posao, a ono je za nas život. Tako da na mnogim lokacijama u zalivu vidim puno malih, lijepih bitik hotela. Naravno, potrebni su i veliki hoteli, kao generatori turizma”, zaključio je Milić.

