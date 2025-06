Svjetske berze u padu zbog napada Izraela na Iran

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama su cijene dionica prošle sedmice pale jer se, nakon što je Izrael napao Iran, ulagači plaše širenja sukoba na Bliskom istoku.

Na Wall Streetu je prošle sedmice Dow Jones pao 1,3 odsto, na 42.197 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,4 odsto, na 5.976 bodova, a Nasdaq indeks 0,6 odsto, na 19.406 bodova, prenosi Biznis.ba.

Na početku sedmice na tržištu je vladalo dobro raspoloženje jer su u utorak, nakon dvodnevnog sastanka u Londonu, američki i kineski predstavnici postigli dogovor o trgovini.

“Naš sporazum s Kinom je gotov, još je potrebno konačno odobrenje predsjednika Xija Jinpinga i mene,” poručio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Donald Trump.

On je naveo da će Kina ukinuti restrikcije na trgovinu rijetkim metalima.

“Naše će carine biti 55 odsto, a kineske deset odsto”, poručio je Trump.

Međutim, to nije izazvalo euforiju na tržištu jer su, kako kažu analitičari, mnogi detalji o tome kako će se sporazum provesti zasad nejasni.

Osim toga, očekuje se da će visoke carine podstaći rast inflacije narednih mjeseci. Zbog toga gotovo niko ne očekuje da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) na sjednici u junu smanjiti kamatne stope, uprkos neprestanim pozivima Trumpa i njegovih saradnika da to učini.

U petak je tržišta uzdrmao napad Izraela na Iran jer, kako je poručila izraelska vlada, želi spriječiti Islamsku republiku u razvoju nuklearnog oružja.

Iran je odgovorio napadima dronova i projektila na Izrael.

Eskalacija neprijateljstva na Bliskom istoku unijela je dodatnu nesigurnost na finansijska tržišta u vrijeme pojačanog pritiska na privrede zbog agresivne i hirovite Trumpove carinske politike.

“Geopolitičke napetosti unijele su dodatnu nesigurnost na ionako krhko raspoloženje”, kazao je strateg u Saxo banci, Charu Chanana.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su prošle sedmice pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,7 odsto, na 8.837 bodova, ali frankfurtski DAX skliznuo je 3,2 odsto, na 23.516 bodova, a pariski CAC 1,5 odsto, na 7.684 boda.

