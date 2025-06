Svjetske berze porasle drugu sedmicu zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na svjetskim berzama porasle su druge sedmice zaredom, jer su ulagače ohrabrili solidni podaci s američkog tržišta rada i dalje smanjenje kamatnih stopa Evropske centralne banke (ECB).

Na Wall Streetu je Dow Jones porastao 1,2 odsto na 42.762 boda, dok je S&P 500 ojačao 1,5 odsto na 6.000 poena, a Nasdaq indeks 2,2 odsto na 19.529 bodova.

Indeksi su na početku sedmice bili pod pritiskom, jer su gotovo svi novi podaci ukazivali na usporavanje rasta američke ekonomije, prenosi Hina.

No, u petak su zabrinutosti oko rasta splasnule, nakon što je objavljeno da je u maju broj zaposlenih povećan za 139 hiljada, nešto manje nego mjesec ranije, ali nešto više nego što se očekivalo. Pritom je stopa nezaposlenosti ostala na 4,2 odsto.

„Bolji nego što se očekivalo podaci pokazuju da se tržište rada dobro drži, uprkos ponešto usporenom rastu ekonomije”, rekao je strateg u firmi Ameriprise, Anthony Saglimbene.

No, solidna situacija na tržištu rada pokazuje i da američka centralna banka ne treba da žuri sa smanjenjem kamatnih stopa.

Većina čelnika Federalnih rezervi (Fed) poručila je ovih dana da bi carine mogle ponovno da podstaknu inflaciju i da treba sačekati nove pokazatelje prije odluke o kamatama.

Zbog toga gotovo više niko ne očekuje smanjenje kamata na sjednici Fed-a 17. i 18. juna.

Podršku tržištu pružio je telefonski razgovor između predsjednika SAD-a i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Doduše, nema baš detaljnijih vijesti o razgovoru, osim što su jedan drugoga pozvali u službenu posjetu.

No, i to je na tržištu ocijenjeno pozitivno, jer je nedavni spor oko ključnih minerala prijetio da prekine krhko trgovinsko primirje između dvije najveće svjetske ekonomije.

U fokusu ulagača bila je i dionica Tesle, zbog javne svađe između donedavno bliskih saradnika – izvršnog direktora te kompanije Elona Muska i Trumpa.

Musk je, naime, posljednjih dana pojačao kritike Trumpovog zakona o golemim poreznim podsticajima, dok Trump tvrdi da je Musk uzrujan jer zakon ukida poreske olakšice za kupovinu električnih vozila.

Cijena dionice Tesle potonula je samo u četvrtak oko 14 odsto, a od kada su Trump i Musk počeli svoj verbalni rat, tržišna vrijednost Tesle pala je otprilike 150 milijardi USD.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle, nakon što je ECB dodatno smanjila ključne kamatne stope za 0,25 procentnih poena.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,7 odsto na 8.837 bodova, frankfurtski DAX 1,3 odsto na 24.304 poena, a pariski CAC 0,7 odsto na 7.804 boda.

