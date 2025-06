Svjetske berze porasle

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na svjetskim berzama ove sedmice su porasle, zahvaljujući dogovoru o prekidu vatre između Izraela i Irana, ali i napretku u trgovinskim pregovorima Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Kine.

Na Wall Streetu je Dow Jones porastao 3,8 odsto na 43.819 bodova, dok je S&P 500 skočio 3,45 odsto na 6.173 poena, a Nasdaq indeks 4,2 odsto na 20.273 boda.

Rekordne vrijednosti S&P 500 i Nasdaq indeksa zahvaljuju se, između ostalog, dogovoru između Izraela i Irana o primirju, nakon što su prošlog vikenda američki avioni bombardovali tri iranska nuklearna postrojenja.

Podršku tržištima pružila je i poruka Bijele kuće da je postignut sporazum s Kinom o ubrzanju isporuka rijetkih metala u SAD, prenosi Hina.

Ulagači se nadaju i dogovoru Vašingtona s drugim zemljama prije nego što početkom jula istekne rok nakon kojeg bi SAD uveo više carine na uvoz.

Predsjednik SAD-a, Donald Trump, kazao je da se taj rok može produžiti, ali za neke zemlje i skratiti.

Euforiju na najvećoj svjetskoj berzi nije poremetila ni vijest da SAD prekida trgovinske pregovore s Kanadom, kao odgovor na porez na digitalne usluge tehnoloških kompanija koje je najavila Kanada, a što je Trump nazvao “direktnim i otvorenim napadom na SAD”.

Osim toga, podršku tržištu pružila je i nada ulagača da će američka centralna banka, zbog usporavanja rasta ekonomije, kamatne stope smanjiti oštrije nego što se očekivalo.

Naime, kako je u prvom tromjesečju američki bruto domaći proizvod (BDP) pao 0,5 odsto godišnje, dio ulagača očekuje tri reza kamatnih stopa Federalnih rezervi (Fed) u ovoj godini, počevši već od jula.

Doduše, na tržištu se procjenjuje da postoji samo oko 20 odsto izgleda da Fed smanji kamate u julu, a znatno više da će to učiniti u septembru. Osim toga, znatno su veći izgledi da će kamate biti smanjene u dva, a ne tri navrata do kraja godine.

No, nade ulagača u oštriji rez kamata podgrijavaju neki zvaničnici Fed-a koji poručuju da povećanje carina nije osjetnije uticalo na rast inflacije, te stoga ima prostora za smanjenje kamata.

Osim toga, predsjednik SAD-a, Donald Trump, stalno poručuje da kamate treba srezati pod hitno, pa tako vrši pritisak na predsjednika Fed-a Jeromea Powella koji, pak, ponavlja da Fed ne treba da žuri sa smanjenjem kamata, da je dobro pozicioniran da bi mogao pričekati podatke o tome kako je povećanje carina uticalo na ekonomiju i inflaciju.

Tako su S&P 500 i Nasdaq indeks nakon četiri mjeseca ponovno dostigli rekordne vrijednosti.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,3 odsto na 8.798 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 2,9 odsto na 24.033 poena, a pariski CAC 1,3 odsto na 7.691 bod.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS