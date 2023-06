Svjetske berze pale

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na svjetskim berzama ove sedmice su pale, jer je splasnula sklonost ulagača prema riziku, s obzirom na to da se rast ekonomije usporava, a centralne banke zbog visoke inflacije i dalje podižu kamatne stope.

Na Wall Streetu je Dow Jones pao 1,7 odsto na 33.727 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,4 odsto na 4.348 poena, a Nasdaq indeks 1,45 odsto na 13.492 boda, prenosi Hina.

Nakon pet sedmica rasta, S&P 500 našao se pod pritiskom, jer nije bilo vijesti koje bi podržale dalji rast cijena dionica, prenosi Hina.

Od početka godine, S&P 500 porastao je više od 13 odsto, a zamah tržišta najviše se zasnivao na nadi ulagača da je ciklus povećanje kamata američke centralne banke pri kraju.

Nakon više od godinu rasta kamata, ciklus je pri kraju. No, ostaju pitanja hoće li američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), kamate povećati još jednom ili dva puta u ovoj godini, na koje nivoe i koliko će se dugo cijena novca zadržati na tim povišenim vrijednostima.

U izvještaju Kongresu o ekonomskoj situaciji, predsjednik Fed-a, Jerome Powell, ponovio je da će se kamatne stope vjerovatno morati dodatno povećati kako bi se suzbila inflacija.

„Tržište vjeruje da će Fed još jednom povećati kamate, a ne dva puta, kako najavljuju nedavne prognoze čelnika centralne banke. Powell je ponovio da će podizanje kamata zavisiti od budućih ekonomskih pokazatelja, a Wall Street očekuje da će inflacija pasti brže, a nezaposlenost porasti prije nego što to očekuje Fed”, objasnio je strateg u firmi CFRA Research, Sam Stovall.

Rast ekonomije se usporava, što će pritisnuti zarade kompanija, dok Fed najavljuje dalje povećanje kamata u ovoj godini, jer se inflacija i dalje kreće znatno iznad njegovih planiranih vrijednosti.

Zbog toga su ulagači posljednjih dana oprezni. Tim više što, osim Feda, i druge centralne banke u zapadnim ekonomijama podižu kamate.

Ulagače je neprijatno iznenadila britanska centralna banka, agresivnijim nego što se očekivalo povećanjem ključnih kamata, za 0,5 procentnih poena.

Norveška i švajcarska centralna banka takođe su iznenadile povećanjem kamata, a očekuje se i dalji rast kamata u eurozoni.

Zbog toga su i na evropskim berzama cijene dionica pale. Londonski FTSE skliznuo je 2,4 odsto na 7.461 bod, dok je frankfurtski DAX potonuo 3,2 odsto na 15.829 poena, a pariski CAC 2,4 odsto na 7.163 boda.

