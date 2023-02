Svi trajekti Pomorskog saobraćaja danas isplovljavaju iz Kamenara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svih šest trajekata kompanije Pomorski saobraćaj će danas isploviti sa pristaništa u Kamenarima, saznaje Pobjeda.

Prema saznanjima te redakcije, pravni tim Pomorskog saobraćaja tražio je od Privrednog suda da im se omogući privremeno obavljanje prevoza trajektima na relaciji Kamenari – Lepetane, nakon što je Morsko dobro 17. februara jednostrano raskinulo ugovor sa tim preduzećem za održavanje te linije.

“Nalaže se protivniku predlagača odnosno Morskom dobru da predlagaču odnosno Pomorskom saobraćaju omogući neometano korišćenje dijela morskog dobra radi obavljanja djelatnosti linijskog trajektnog pomorskog saobraćaja na relaciji Kamenari – Lepetane po osnovu ugovora o korišćenju morskog dobra od 18. februara 2004. godine i aneksa ugovora o korišćenju morskog dobra od 6. avgusta 2019. godine, te da isti oslobodi od lica i stvari, pod prijetnjom prinudnog izvršenja”, navodi se u predlogu upućenom Privrednom sudu u koji je Pobjeda imala uvid.

Imajući u vidu da je aneksom održavanje te linije omogućeno do dodjele koncesije, te da nikada nije raspisan konkurs, a kamoli dodijeljena koncesija za pomorski saobraćaj na toj relaciji, advokati Pomorskog saobraćaja naglašavaju da ugovor nije mogao da prestane da važi, niti je mogao biti raskinut jednostavnom izjavom volje Morskog dobra, posebno bez navođenja bilo kojeg razloga koji ima uporište u ugovoru ili zakonu.

Oni su podsjetili da Pomorski saobraćaj nikada nije obaviješten da krši bilo koju ugovornu obavezu, već da im je naprasno dostavljeno obavještenje o jednostranom raskidu ugovora. Pritom, Morsko dobro nije navelo šta je razlog takvom postupanju i kršenju ugovornih obaveza.

Kako je navedeno u dokumentu upućenom Privrednom sudu, zatražena privremena mjera bi se izdala na teret i rizik Pomorskog saobraćaja i trajala bi do pravosnažnog okončanja parničnog postupka, koji će to preduzeće pokrenuti tužbom u roku od 30 dana od prijema odluke suda.

Iz Pomorskog saobraćaju su ranije rekli da su odlukom Morskog dobra prisiljeni da prekinu saobraćaj na toj trajektnoj liniji. Vlada je potom dala saglasnost na izmjene Statuta Morskog dobra, koji toj kompaniji omogućavaju bavljenje pomorskim prevozom i od 18. februara tu liniju “pokriva” trajekt Vasilije kompanije Briv Constraction iz Kotora.

Taj je trajekt kapaciteta 20 vozila, zbog čega se prave velike gužve i u Kamenarima i u Lepetanima i po sat čeka na ukrcaj. Vasilije, osim toga, nema licencu za prevoz putnika, jer je do sada korišćen kao barža za prevoz građevinskog materijala.

Udruženje pomorskih kapetana Crne Gore je u srijedu hitno u cilju sigurnosti plovidbe, odnosno putnika, vozila i robe na liniji Kamenari – Lepetane pozvalo Upravu pomorske sigurnosti da obave vanredno utvrđivanje sposobnosti za plovidbu trajekta Vasilije.

Oni su pozvali i Direktorat za inspekcijski nadzor pri Ministarstvu kapitalnih investicija da izvrši inspekcijski pregled Vasilija i drugih trajekata koje će JP Morsko dobro eventualno angažovati.

Oni su naveli da su dešavanja oko linije Kamenari – Lepetane u velikom dijelu i posljedica ignorisanja i kršenja postojeće pomorske regulative od nadležnih organa koji su zaduženi za njihovo sprovođenje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS