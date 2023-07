Svi će biti uključeni u pregovarački proces ukoliko do toga dođe

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Sve zainteresovane strane će srazmjerno svojim ulogama biti uključene u pregovarački proces, a crnogorska javnost blagovremeno obaviještena, ukoliko i kada bude donijeta odluka da se prihvati poslovna inicijativa kompanije Neksan, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

Iz EPCG su rekli da pismo o namjerama kojim se jednostrano iskazuju interesi za ostvarivanje saradnje Neksana sa firmom EPCG-Željezara Nikšić (EŽN), predstavlja uobičajenu formu i način na koji se odvija poslovna komunikacija.

“Na osnovu činjenice da nam je kompanija Neksan uputila Pismo o namjeri, kao i dodatno pojašnjenje, apsolutno nema mjesta zaključku i zlonamjernim insinuacijama da se navodno skriveno od javnosti vode zakulisni pregovori. Pismo o namjeri je u arhivi EPCG zaprimljeno i tretirano na isti način kao i sva druga pošta, što u potpunosti obesmišljava tvrdnje o navodnoj netransparentnosti”, navodi se u reagovanju.

Iz EPCG su rekli da, imajući u vidu značaj, finansijski portfolio i imovinski status njihove kompanije, EPCG je svih ovih godina praktično nezaobilazna adresa kojoj se različitim povodima obraća većina domaćih i međunarodnih investitora koji razmatraju mogućnosti realizacije svojih poslovnih ideja u okvirima crnogorskog tržišta.

“Prvenstveno, radi crnogorske javnosti koja, iz razumljivih razloga, poklanja naročitu pažnju pitanju EŽN, dužni smo napomenuti da EPCG, kao kompanija u većinskom vlasništvu države koja obavlja djelatnost od javnog interesa, eventualna poslovna partnerstva i sve svoje poslovne odluke zasniva na temelju zakona, statuta, te brižjive procjene najboljeg interesa kompanije, u skladu sa načelima transparentnosti i društveno odgovorne poslovne politike”, rekli su iz EPCG.

Naime, da bi uopšte došlo do faze pregovora o uslovima i principima saradnje sa bilo kojim zainteresovanim licem i potencijalnim investitorom, neophodno je da se na organima upravljanja kompanije, nakon sprovođenja svih predviđenih internih procedura, svestrano razmotri jednostrana poslovna inicijativa i donese odgovarajuća odluka.

“Prema tome, prethodna komunikacija sa zainteresovanim licima svodi se isključivo na pribavljanje preciznih informacija, uobičajenu komunikacija u svrhu obavještenja o relevantnim činjenicama u vezi iskazanih namjera, a radi sagledavanja kvaliteta ponude i njene kompatibilnosti sa strateškim opredjeljenjima i poslovnim planovima EPCG”, objasnili su iz EPCG.

Da je akvizicija imovine Željezare od EPCG, realizovana iz sredstava same kompanije, bila dobar poslovni potez, svjedoči i interesovanje značajnih međunarodnih, regionalnih i domaćih investitora za saradnju u vezi sa valorizacijom njenog proizvodnog potencijala.

“Dakle, Pismo o namjerama kompanije Neksan u vezi sa imovinom Željezare je samo jedan u nizu takvih pokazatelja”, rekli su iz EPCG.

Na ovom mjestu, opet radi same javnosti i demantija nedobronamjernih spekulacija, napomenuli su da ponude koje uključuju bilo kakvu dodatnu investiciju EPCG u pokretanje proizvodnje čelika Željezare nijesu primili, ni razmatrali niti će uopšte razmatrati.

“Smatramo da EPCG uopšte ne treba da se bavi proizvodnjom čelika u EŽN, jer to nije u skladu sa djelatnostima nacionalne elektroenergetske kompanije. Osim toga upoznati smo sa time da to nije profitabilan biznis i od proizvodnje čelika pri sadašnjem nivou opreme u bivšoj Željezari EPCG ne može da ostvari bilo kakve benefite. Shodno tome kao osnivač EŽN moramo voditi računa o interesima EPCG”, navodi se u saopštenju.

EPCG je, kako se dodaje, spremna da podrži sve prerađivačke kapacitete u fabrici prije svega poslove na izradi konstrukcija i elemenata potkonstrukcija za potrebe projekata koji su realizuju u okviru EPCG i za potrebe tržišta u regionu.

“EPCG ima i limitirajuće zakonske faktore i obaveze iz Ugovora o kupoprodaji imovine bivše Željezare i shodno tome ne može se baviti organizacijom procesa proizvodnje u EŽN”, rekli su iz EPCG.

EPCG, kako se dodaje, nema neophodna znanja i iskustva u proizvodnji čelika niti poznaje tržišne prilike da bi se bavila proizvodnjom čelika u EŽN.

Shodno tome, EPCG će ima opredjeljenje da podržava strateški sve one djelatnosti koje mogu da doprinesu valorizaciji imovine bivše Željezare kroz izgradnju solarnih elektrana u krugu fabrike na krovnim površinama proizvodnih i pomoćnih objekata i na tlu do nivoa snage koja moža da se priključi na fabričku energetsku infrastrukturu i postrojenje CGES shodno važećim Zakonima iz te oblasti.

EPCG je, kako su poručili, otvorena da u zakonitom i transparentnom procesu iznađe najprihvatljiviji model za očuvanje i valorizaciju proizvodnih kapaciteta, ali na način da to bude dugoročan i održiv proces bez direktnog učešća osnivača u proizvodnji čelika.

“Nastavljamo da djelujemo u interesu kompanije, EPCG Grupe i cjelokupne crnogorske privrede, uz uvjerenje da će poslovni rezultati biti jedino mjerilo za donošenje bilo kakve poslovne odluke i procjene učinka, kako u EPCG, tako i u našim zavisnim društvima, odnosno ćerkama-firmama. EPCG radi”, poručili su iz EPCG.

