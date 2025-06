Svečano otvorena četiri nova bloka Slovenske plaže

Budva, (MINA-BUSINESS) – Svečano otvaranje četiri nova bloka Slovenske plaže, koji su poboljšanjem kapaciteta prešli sa tri na nivo četiri zvjezdice, upriličeno je uz prisustvo predstavnika Vlade i značajnog broja zvanica.

Time su u ponudu Slovenske plaže stavljene 334 adaptirane smještajne jedinice.

Predsjednik Odbora direktora Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera, Mijomir Pejović, kazao je da je riječ o investiciji od blizu 14 miliona EUR i da vjeruje da je to jedna od najvećih ovogodišnjih investicija u Budvi.

“Vjerujem da će ovako poboljšani i unaprijeđeni objekti doprinijeti novom kvalitetu, novim sadržajima i da će odgovoriti potrebama savremenih, kako domaćih, tako i stranih gostiju”, rekao je Pejović, prenosi Mediabiro.

Pejović je posebnu zahvalnost uputio predstavnicima Vlade, koji su pružili veliku pomoć u realizaciji cijelog projekta.

Delegacija izvršne vlasti, predvođena potpredsjednikom Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku, Aleksom Bečićem, je ovom prilikom obišla adaptirane sobe i apartmane u vili Limuna.

Bečić je saopštio da će Vlada uvijek biti tu kada treba podržati sve ono što su zdrave investicije, ponekad i uz potrebu kreditnog zaduženja.

Prema njegovim riječima, kada je kreditno zaduženje usmjereno ka investiciji i stvaranju nove vrijednosti, ono će uvijek imati podršku Vlade.

“S druge strane, podršku pružamo kao izraz poštovanja prema rezultatima koje postiže aktuelni menadžment i rukovodstvo Budvanske rivijere, gdje vidite da se konkretne brojke iz godine u godinu značajno poboljšavaju i svjedoče da kada radite svoj posao profesionalno, ozbiljno, časno i pošteno, i sa državnim rukovođenjem može se doći do impozantnih rezultata”, naveo je Bečić.

Kako je kazao, u prilog tome ide činjenica da su u prošloj godini u okviru HG Budvanska rivijera imali završetak godine sa četiri miliona neto profita i da je to više nego duplo povećanje rezultata u odnosu na takođe dobru 2023.

“Ovi ljudi su timskim radom sa rukovodiocima i zaposlenima Budvanske rivijere pokazali da se može pozitivno poslovati, a kada se pozitivno posluje, svaki ostvareni neto profit treba iskoristiti za unapređenje kapaciteta”, poručio je Bečić.

Pejović je istakao da su donijeli nove odluke koje će ići ka Vladi, a koje se tiču kreditnog zaduženja vezano za hotel Mogren.

„Nakon pribavljanja svih saglasnosti i tenderske procedure, ako sve bude išlo po planu, očekujemo da ćemo već od 1. oktobra imati radove na rekonstrukciji hotela Mogren, kako bi i on u budućnosti zasijao sa pet zvjezdica i bio pravi turistički centar Budve i Crne Gore”, zaključio je Pejović.

