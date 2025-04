Suprotni smjerovi indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u četvrtak S&P 500 indeks blago porastao, dok je Dow Jones pao, nakon nesigurnog trgovanja zbog neizvjesnosti u vezi carina i kamatnih stopa.

Dow Jones indeks skliznuo je 1,33 odsto na 39.142 boda, a Nasdaq indeks 0,13 odsto na 16.286 bodova. S&P 500 ojačao je 0,13 odsto na 5.282 boda, prenosi Hrportfolio.

U prvom dijelu trgovanja indeksi su porasli jer je ulagače ohrabrio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Trump kazavši da trgovinski pregovori s Japanom dobro napreduju.

Kazao je i da očekuje trgovinski dogovor s Kinom, ali to nije detaljnije obrazložio.

U drugom dijelu trgovanja berzanski indeksi su izgubili početne dobitke, jer zbog neizvjesnosti u vezi carina ulagači nijesu željeli da riskiraju uoči produženog vikenda.

Tim više što čelnici američke centralne banke poručuju da neće žuriti sa smanjenjem kamatnih stopa dok ne vide kako je uvođenje carina uticalo na ekonomiju.

Dan prije predsjednik Feda Jerome Powell kazao je da će veće nego što se očekivalo carine vjerovatno značiti višu inflaciju, a sporiji rast privrede.

Zbog toga su splasnule nade ulagača da bi centralna banka uskoro mogla smanjiti kamate i tako podržati rast privrede i tržišta kapitala.

Danas se na Wall Streetu zbog praznika ne radi, a u skraćenoj trgovini Dow Jones indeks pao je 2,7 odsto, S&P 500 1,5 odsto, a Nasdaq 2,6 odsto.

Na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Doduše, londonski FTSE indeks ostao je gotovo nepromijenjen, na 8.275 bodova, ali je frankfurtski DAX oslabio 0,49 odsto na 21.205 bodova, a pariški CAC 0,6 odsto na 7.285 bodova.

