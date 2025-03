Suljević: Za implementaciju razvojnih politika ključna saradnja nacionalnih i lokalnih vlasti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za efikasnu implementaciju razvojnih politika na terenu ključna je saradnja između nacionalnih i lokalnih vlasti, kazao je ministar regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijamaima, Ernad Suljević.

Suljević i državna sekretarka Mirsada Bošnjak borave u zvaničnoj posjeti Poljskoj povodom održavanja desetog Evropskog kongresa lokalnih samouprava, koji se održava u Mikolajkiju.

Iz Suljevićevog kabineta rekli su da je poziv za učešće na kongresu uputila Foundation Institute for Eastern Studies, nevladina organizacija koja se bavi istraživanjm političkih, ekonomskih i društvenih pitanja u istočnom dijelu Evrope, u partnerstvu sa Warmian-Masurian Voivodeship.

Kako se dodaje, na kongresu koji je okupio veliki broj državnih zvaničnika, Suljević je govorio na radnim panelima na dvije ključne teme: „Uloga stranih investicija u regionalnom razvoju“ i „Globalni izazovi – lokalna rješenja“.

Govoreći o ulozi stranih investicija, Suljević je naglasio da Ministarstvo, iako je novoformirano, ima veliki potencijal da doprinese regionalnom razvoju kroz saradnju sa lokalnim zajednicama.

On je istakao značaj privlačenja stranih investicija kao ključnog faktora za ekonomski rast, tehnološki napredak i zapošljavanje.

„Crna Gora planira da sprovede detaljnu analizu razvojnih potencijala lokalnih samouprava i da usmjeri resurse na valorizaciju tih potencijala. Strane investicije igraju ključnu ulogu u ovom procesu, jer doprinose ekonomskom rastu, tehnološkom napretku i zapošljavanju“, istakao je Suljević.

Na panelu „Globalni izazovi – lokalna rješenja“, Suljević je ukazao na važnost odgovora lokalnih zajednica na globalne izazove kao što su ekonomski problemi, klimatske promjene i tehnološke transformacije.

On je naglasio da globalizacija, iako pruža brojne prilike, donosi i značajne izazove koje je potrebno prevazići kroz inovativna i konkretna lokalna rješenja.

Suljević je rekao da je ključna saradnja između nacionalnih i lokalnih vlasti kako bi se osigurala efikasna implementacija razvojnih politika na terenu.

On je kazao da formiranje Partnerskog savjeta za regionalni razvoj omogućava bolju koordinaciju i bržu implementaciju tih politika.

Tokom boravka u Poljskoj, Suljević će se sastati sa potpredsjednikom Vlade i ministrom za digitalizaciju Poljske, Krzysztofom Gawkowskijem, kao i sa ministarkom fondova i regionalne politike, Katarzynom Pełczyński.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS