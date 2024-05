Suficit od 54,6 miliona EUR za četiri mjeseca

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – U periodu od januara do kraja aprila ostvaren je suficit budžeta u iznosu od 54,6 miliona EUR, odnosno na nivou od 0,8 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazuju podaci Ministarstva finansija.

Iz tog Vladinog resora je saopšteno da je u aprilu zabilježen suficit od 59,4 miliona EUR.

Prema podacima Ministarstva, prihodi budžeta, od početka januara do kraja aprila, iznosili su 896,1 miliona EUR ili 12,7 odsto procijenjenog BDP-a, što je više za 98,7 miliona EUR ili 12,4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Kako se navodi, premašen je i plan prihoda za 86,6 miliona EUR, ili 10,7 odsto, u poređenju sa planiranim za period od četiri mjeseca.

“Najznačajniji rast se bilježi kod poreza na dobit pravnih lica, poreza na dohodak fizičkih lica, doprinosa, poreza na dodatu vrijednost (PDV)“, kaže se u saopštenju Ministarstva finansija.

Kako su kazali iz tog Vladinog resora, porez na dobit pravnih lica je ostvaren u iznosu od 179,2 miliona EUR, što je 50,7 miliona EUR ili 39,4 odsto više u odnosu na plan i 59,3 miliona EUR ili za 49,4 odsto nego u istom prošlogodišnjem periodu.

“Porez na dohodak fizičkih lica je iznosio 24,1 miliona EUR, što je 5,8 miliona EUR ili 32,1 odsto iznad plana i 9,1 milion EUR ili 60,7 odsto više nego u periodu od januara do aprila prošle godine“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, doprinosi su ostvareni u iznosu od 173,2 miliona EUR i plan je premašen za 18,2 miliona EUR ili 11,8 odsto, a ovi prihodi su veći za 25,8 miliona EUR ili 17,5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Prema podacima Ministarstva finansija, zaključno sa aprilom, naplaćeno je 346,9 miliona EUR prihoda od PDV-a, odnosno ostvareno je uvećanje od 45,6 miliona EUR ili 15,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine, kao i premašen četvoromjesečni plan za 3,7 miliona EUR ili 1,1 odsto.

“Prihodi od akciza u periodu januar – april iznosili su 93,9 miliona EUR, što je više za 11,4 miliona EUR ili 13,8 odsto nego u istom periodu lani, a niže za 1,5 miliona EUR ili 1,6 odsto od planiranog”, pokazuju podaci Ministarstva finansija.

Iz tog Vladinog resora su istakli da ostali prihodi bilježe rast u odnosu na plan za pet miliona EUR ili 21,6 odsto.

To je, kako su objasnili, dominantno rezultat izvršenih uplata Centralne banke za dobit iz 2022. i prošle godine u iznosu od ukupno 9,1 miliona EUR, povraćaja sredstava po osnovu projekta podrške za kovid 19 u iznosu od tri miliona EUR, kao i po osnovu Programa ekonomskog državljanstva, u iznosu od 3,1 miliona EUR.

„Navedena kategorija prihoda budžeta manja je u odnosu na isti period prethodne godine za 19,7 miliona EUR ili 41,2 odsto, prvenstveno usljed značajnog iznosa jednokratnih prihoda u prva četiri mjeseca prošle godine”, navodi se u saopštenju.

Podaci Ministarstva finansija pokazuju da su prihodi budžeta u aprilu ove godine iznosili 317,5 miliona EUR, kao i da su veći za 62,6 miliona EUR ili 24,6 odsto nego u istom mjesecu prošle godine.

„Aprilski prihodi su i iznad plana za 40,9 miliona EUR ili 14,8 odsto”, naglasili su iz Ministarstva.

Kako su kazali, izdaci budžeta za period januar – april ove godine iznosili su 841,5 miliona EUR ili 12 odsto procijenjenog BDP-a i manji su za 69,7 miliona EUR ili 7,6 odsto u odnosu na planirane.

“U odnosu na isti period prethodne godine, veći su za 156,4 miliona EUR ili 22,8 odsto, a najveće odstupanje je kod izdvajanja za isplatu prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja dominantno zbog povećanja minimalne penzije, transfera institucijama i značajnije kod institucija javnog zdravlja, kao i rasta izdvajanja za bruto zarade (usvajanje granskih kolektivnih ugovora kojima su povećane zarade zaposlenih u javnom sektoru u prošloj godini)”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministasrtva su rekli da su tekući izdaci ostvareni u iznosu od 341,2 miliona EUR, što je za 9,5% odsto manje od plana, usljed sporije dinamike plaćanja u odnosu na plan u prethodnim mjesecima ove godine, a značajnije u okviru pozicije Ostali izdaci.

Kako su dodali, niže ostvarenje od plana bilježi se i kod Transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, a to je za 10,6 miliona EUR ili 8,2 odsto.

“Kapitalni budžet, koji uključuje budžetske pozicije kapitalnih izdataka, kao i pojedine pozicije u okviru rashoda za usluge i druge pozicije, realizovan je u iznosu od 42,89 miliona EUR od januara do kraja aprila, što je više za oko 23 miliona EUR nego za četiri mjeseca prošle godine, odnosno na nivou 113 odsto”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, ostvareno je i veće izvršenje od plana za 2,26 miliona EUR za period od januara do aprila.

Izvršenje budžeta u aprilu je realizovano neznatno iznad plana, odnosno za jedan odsto više od planiranog, dok je kapitalni budžet realizovan je u iznosu od 17,86 miliona EUR, što je za 3,27 miliona EUR ili 22.4 odsto više od plana.

“U periodu januar – april ostvaren je suficit budžeta u iznosu od 54,6 miliona EUR, odnosno na nivou od 0,8 odsto procijenjenog BDP-a. Samo u aprilu ove godine zabilježen je suficit od 59,4 miliona EUR”, zaključuje se u saopštenju Ministarstva finansija.

