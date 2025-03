Sudija odredio finansijsko vještačenje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sudija Privrednog suda Filip Vujošević u petak je zaključio pripremno ročište po tužbi Plantaža kojom od kompanije Plant-OMP, u kojoj dijele vlasništvo po pola sa bivšim partnerom na projektu fabrike briketa OMP Inžinjeringom, traže povraćaj 1,5 miliona EUR.

To se odnosi na otplatu kredita i pozajmice koje su im davali tokom osam godina, piše Pobjeda.

Iako su bili uredno pozvani, na ročištu se nije pojavio niko od predstavnika Plant-OMP-a, a sudija je na zahtjev Plantaža odredio finansijsko vještačenje. Ovo je drugi postupak koji je proizašao iz neuspješnog zajedničkog projekta fabrike briketa Plantaža i OMP Inžinjeringa u vlasništvu Miodraga Ivanovića i Olega Obradovića, za čije potrebe su formirali kompaniju.

Plantaže su u maju 2011. godine garantovale za dva kredita Plant-OMP-a kod Hipotekarne banke ukupne vrijednosti 1,04 miliona EUR, a fabrika briketa zvanično je otvorena 21. jula 2011. godine, ali nikada nije proradila. Kako ova kompanija nije izmirivala obaveze, Plantaže su izmirivale dug od 2013. do 2017. godine, pa je ukupno sa kamatama banci vraćeno 1,17 miliona.

Osim toga, Plantaže su od 2013. do 2021. godine sa firmom Plant-OMP zaključile ukupno 41 ugovor o zajmu na osnovu kojih im je isplaćeno 346,2 hiljade EUR. Iako je ugovorom bila propisana obaveza da se pozajmice vraćaju u roku od godinu od zaključenja svakog pojedinačnog ugovora, nijedna nije vraćena.

Sudeći po datumima ugovora, Plantaže su davale pozajmice Plant-OMP-u i nakon što ih je OMP Inžinjering tužio tražeći šest miliona eura odštete, kriveći Plantaže što fabrika briketa nikada nije proradila. Plantaže su uzvratile protivtužbom, ali taj iznos nikada nije preciziran, jer je u međuvremenu došlo do poravnanja.

Posljednja pozajmica data je u julu 2021. godine, a sve ugovore u ime Plantaža potpisala je bivša direktorica Verica Maraš. Godinu i tri mjeseca prije, u aprilu 2020. godine tadašnje rukovodstvo Plantaža (Maraš i predsjednik borda Veselin Vukotić), potpisalo je vansudsko poravnanje sa OMP Inžinjeringom, na osnovu kojeg je bilo predviđeno da Plantažama pripadne vlasništvo nad fabrikom, a da zauzvrat OMP-u isplate 350 hiljada EUR i prepišu vlasništvo nad 37 hiljada kvadrata zemljišta u Kokotima.

Ipak, kako ovo poravnanje nije sprovedeno, OMP je ponovo aktivirao spor pred sudom tražeći realizaciju poravnanja, ali su naknadno umjesto zemljišta tražili isplatu dodatnih 1,05 miliona EUR. Ipak, sutkinja Privrednog suda Marija Adžić odbila je njihov zahtjev da se tužba preinači, što je potvrdio i Apelacioni sud. Odredila je da se u tom postupku saslušaju Ivanović i Obradović, kao i direktor firme Plant-OMP Petar Šćepanović na ročištu zakazanom za 12. mart.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS