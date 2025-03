Subvencije za podstanare postaju diskriminatoran i neefikasan servis

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sistem subvencija za podstanare u Podgorici se urušava i postaje diskriminatoran i neefikasan, poručili su iz Udruženja podstanara Crne Gore.

“Umjesto da bude stvarna podrška građanima, subvencije se sada pretvaraju u politički marketing donosioca odluka u Glavnom gradu, dok se stvarne potrebe podstanara ignorišu”, rekli su iz Udruženja.

Udruženje, kako navode njegovi predstavnici, najoštrije reaguje na odluku Glavnog grada u vezi sa subvencijama za podstanare.

“Iako gradske vlasti najavljuju „udvostručenje subvencija“, u stvarnosti se radi o smanjenju broja korisnika, što pokazuje da je ovaj servis ozbiljno narušen i na ivici potpunog urušavanja”, navodi se u saopštenju.

Iz Udruženja su podsjetili da su amandmanski tražili povećanje budžeta za subvencije za podstanare za milion EUR, jer je sadašnjih 150 hiljada EUR daleko ispod realnih potreba.

U Podgorici danas postoji preko 15 hiljada podstanarskih porodica, a ovom odlukom će, kako tvrde, subvencije dobiti samo 125 porodica – manje od jedan odsto ukupnog broja podstanara.

“Postavljamo pitanje kojih 125 porodica će biti subvencionisano i po kojim kriterijumima? Iako smo tražili da budemo dio komisije za dodjelu subvencija kako bismo osigurali transparentnost, do danas nijesmo dobili nikakav odgovor na naš zahtjev”, rekli su iz Udruženja.

Oni su još jednom upozorili gradske vlasti da su ignorisanjem njihovih zahtjeva direktno ugrozili veliki broj podstanara.

“Obratili smo se gradonačelniku i Sekretarijatu za socijalno staranje, sa jasnim zahtjevom da revidiraju svoju odluku, jer je očekivano da će se ove godine prijaviti mnogo više podstanara nego u prethodna dva ciklusa”, zaključuje se u saopštenju.

