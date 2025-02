Stvoriti tržište rada koje će koristiti poslodavcima i radnicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regionalnom saradnjom i implementacijom efikasnih politika može se stvoriti tržište rada koje će koristiti i poslodavcima i radnicima, čime će se ojačati ekonomske perspektive regiona, saopštila je ministarka rada i socijalnog staranja, Naida Nišić.

Ona se sastala sa generalnim sekretarom Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), Amerom Kapetanovićem danas u sjedištu RCC-a u Sarajevu.

Sastanak je, kako je saopšteno iz RCC-a, bio posvećen regionalnoj saradnji u oblasti zapošljavanja i mobilnosti radne snage, s posebnim naglaskom na predstojeću Ministarsku konferenciju o migraciji radne snage na Zapadnom Balkanu, koja će se održati u maju u Budvi.

Ova konferencija na visokom nivou ima za cilj jačanje zajedničkog razumijevanja ekonomskog potencijala mobilnosti radne snage. Okupiće ministre, predstavnike vlada, lidere iz privatnog sektora i predstavnike razvojne banke kako bi razgovarali o migraciji radne snage kao pokretaču ekonomskog rasta.

Događaj, koji zajednički organizuju Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore i RCC, biće realizovan uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM), Međunarodne organizacije rada (ILO), RCC-ove Platforme za zapošljavanje i socijalna pitanja, te Delegacije EU u Crnoj Gori.

Kapetanović je kazao da mobilnost radne snage nije samo ekonomska nužnost, već i strateška prilika za Zapadni Balkan.

„Kreiranjem inkluzivnih politika i okvira koji podržavaju mobilnost radne snage možemo riješiti nedostatak kvalifikovanih radnika, podstaći ekonomski rast i ojačati regionalnu ekonomsku otpornost“, naveo je Kapetanović.

Migracija je megatrend koji oblikuje globalnu ekonomiju. Trenutno migranti čine 3,4 odsto svjetske populacije, ali doprinose s deset odsto globalnom bruto domaćeg proizvoda (BDP).

U posljednjih nekoliko godina, ekonomije Zapadnog Balkana pokazale su sve veću otpornost, uprkos prethodnim izazovima poput sporog ekonomskog rasta, trgovinskih deficita i visoke nezaposlenosti. Stope zaposlenosti dosegle su istorijske maksimume 2022. godine i nastavile rasti 2023. godine, dok je nezaposlenost širom regije u opadanju. Međutim, nedostatak vještina i manjak radne snage ostaju ključni izazovi u različitim sektorima, uključujući one s niskom, srednjom i visokom stručnošću.

Nišić je kazala da će predstojeća Ministarska konferencija u Budvi biti prekretnica u unapređenju diskusije o mobilnosti radne snage i osiguranju održivog ekonomskog razvoja za Zapadni Balkan.

Zapadni Balkan napravio je značajne korake ka unapređenju mobilnosti radne snage unutar regionalnih okvira, kao što su Zajedničko regionalno tržište i Strategija Jugoistočne Evrope 2030.

Kako Zapadni Balkan napreduje na svom putu ka EU, ubrzavanje ekonomskih reformi i rješavanje izazova na tržištu rada biće ključni za regionalnu integraciju i održivi razvoj. Sektori poput energetike, zelene tranzicije, digitalne transformacije, inovacija i infrastrukturne povezanosti zahtijevaće snažno i prilagodljivo tržište rada.

