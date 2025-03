Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dopunski ugovor o realizaciji ugovora o donaciji sredstava za projekat rekonstrukcije mosta na rijeci Tari potpisan je danas, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja.

Potpisivanje je realizovano uz podršku Kine, čime su stvoreni uslovi za početak radova na obnovi mosta Đurđevića Tara.

Ugovor su potpisali ministarka saobraćaja Maja Vukićević, direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović i ekonomski savjetnik u Ambasadi Kine, Wang Changjiang.

Iz Ministarstva je saopšteno da je ugovorom definisano da će sve troškove radova, uključujući testiranje, projektovanje i izvođenj, snositi kineska strana.

“Vrijednost donacije iznosi 51,8 miliona kineskih juana (JPY), odnosno oko 6,64 miliona EUR, a izvođač će biti kineska kompanija Shandong Luqiao Group, u saradnji sa domaćim partnerima”, dodaje se u saopštenju.

Most Đurđevića Tara prepoznat je kao jedno od najvažnijih djela u oblasti projektovanja i izgradnje u svijetu prije Drugog svjetskog rata.

U Kini je ostavio snažan utisak kroz prikaz u poznatom jugoslovenskom ratnom filmu Most, reditelja Hajrudina Krvavca, koji je svojevremeno bio jedno od najpopularnijih ostvarenja partizanskog žanra.

“Projekat rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara predstavlja simbol prijateljstva između Crne Gore i Kine, kao i dobar primjer uspješne realizacije donatorskih projekata”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS