Stvorene pretpostavke za investicije vrijedne više milijardi

Budva, (MINA-BUSINESS) – Skupština je nedavno usvojila veliku odluku kojom su stvorene pretpostavke da u Crnu Goru dođu investicije vrijedne više milijardi EUR, a posebno u oblasti turizma, saopštio je predsjednik parlamenta, Andrija Mandić.

“Takav ekonomski, infrastrukturni i investicioni impuls ova zemlja nije imala u svojoj istoriji. Naša Vlada je dobila snažnu podršku u Skupštini, a i lično sam dao snažnu podršku tom poduhvatu znajući da će veliku korist imati većina lokalnih zajednica u Crnoj Gori“, rekao je Mandić otvarajući petu međunarodnu konferenciju Grupe za Put svile Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (PS OEBS), koja je počela danas u Budvi.

Mandić je dodao da ta investicija, koja će biti ne samo na jugu, već i na sjeveru, treba da ekonomski preporodi Crnu Goru, kako bi postala najbogatija država u regionu.

Dvodnevna konferencija, čiji je domaćin crnogorska Skupština, se ove godine održava na temu Povezivanje kontinenata: unapređenje održivog turizma, čiste energije i ekološke ravnoteže za otpornu budućnost.

Mandić je, kako je saopšteno iz Skupštine, kazao da je cilj Grupe da pruži podršku razvoju zajedničke ekonomske saradnje i stvaranju platforme za promovisanje ekonomskih i trgovinskih veza, razvoj transportnih koridora, kao i slobodan i bezbjedan protok ljudi, roba, usluga i kapitala.

“Ovaj zajednički prostor saradnje mora biti utemeljen na principima međunarodnog prava, dužnostima i vrijednostima OEBS-a, kao i uvažavanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake države članice”, naveo je Mandić.

Potpredsjednik PS OEBS-a, Kirijakos Hađijani, naveo je da Crna Gora predstavlja izuzetan primjer kako prirodna ljepota, kulturno nasljeđe i ekonomski razvoj mogu da se usklade.

On je istakao da parlamentarna diplomatija ima suštinsku ulogu u oblikovanju inkluzivnih politika koje su okrenute ka budućnosti.

U kontekstu ovogodišnje konferencije, Hađijani je poručio da je od suštinskog značaja da se diskusije pozabave ne samo ogromnim mogućnostima koje razvoj donosi, već i pitanjima kako da promovišemo održivi turizam, uložimo u čistu energiju i sačuvamo našu ekološku ravnotežu.

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i bivši šef Delegacije Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a, Slaven Radunović, kazao je da današnji dijalog u okviru Grupe za Put svile nije prilika samo za razmjenu ideja, već i mogućnost za planiranje konkretnih koraka ka efikasnijoj vezi između Evrope i Azije.

On je konstatovao da Crna Gore može i želi da bude važan partner u ovom procesu, te da ova grupa omogućava da kroz međunarodnu saradnju i dijalog inicijative poput održivog turizma, čiste energije i ekološke ravnoteže budu podignute na viši nivo.

Šef Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Jan Haukas, kazao je da moramo osigurati da projekti povezivanja budu održivi, inkluzivni i vođeni principima do kojih držimo – upravljanje životnom sredinom, poštovanje ljudskih prava, transparentnost i javne konsultacije.

“Ovi principi nisu opcioni. Oni leže u srži druge dimenzije OEBS-a – ekonomske i ekološke dimenzije, koja podvlači ključnu vezu između bezbjednosti, održivog razvoja i životne sredine. Zaštita naših prirodnih resursa, promocija čiste energije, podržavanje održivog turizma i osiguravanje da niko ne bude zapostavljen moraju biti centralni dio svih naših inicijativa”, kazao je Haukas.

On je dodao da je ovo prilika da potvrdimo našu posvećenost njegovanju otvorenog, pravednog i zelenog Puta svile – onog koji koristi svim građanima, poštuje ljudsko dostojanstvo i obezbjeđuje zdravu planetu za generacije koje dolaze.

Predsjednik Grupe za Put svile, Azaj Gulijev, podsjetio je na početke osnivanja ovog formata 2017. godine i istakao da ono što je krenulo kao vizija, razvilo se u jednu od najdinamičnijih i najinkluzivnijih aktivnosti Parlamentarne skupštine OEBS-a.

U tom kontekstu, Gulijev je kazao da Grupa za Put svile danas predstavlja most između istoka i zapada, između tradicije i inovacije, između istorije i budućnosti.

„Mimo dijaloga postali smo katalizator aktivnosti, omogućavamo ekonomska partnerstva, promovišemo međukulturnu razmjenu i inicijative koje se tiču klimatske promjene, digitalne integracije i održivog turizma“, naglasio je Gulijev.

Šefica Delegacije Crne Gore u PS OEBS-u, Jelena Nedović, navela je da Crna Gora kao posvećena članica OEBS-a, aktivno podržava principe održivosti, saradnje i demokratskog dijaloga.

Nedović je podsjetila da pitanja koja se tiču životne sredine, ekonomskog razvoja i regionalne saradnje, predstavljaju relevantne teme od vitalnog značaja za našu budućnost.

“U vremenu rastućih globalnih izazova, uloga parlamentarne diplomatije je važnija nego ikada. Kao izabrani predstavnici, nosimo odgovornost da njegujemo dijalog, promovišemo međusobno poštovanje i zalažemo se za rešenja koja prevazilaze granice. Kroz ove parlamentarne kanale možemo se suočiti sa zajedničkim izazovima i unaprijediti zajedničke ciljeve”, saopštila je poslanica Nedović.

Generalni sekretar PS OEBS-a, Roberto Montela, naglasio je da je važno iskoristiti mogućnosti koje nude pojedine članice, naročito u vrijeme kada bezbjednosni izazovi u okviru OEBS-a djeluju realno.

On je podsjetio da je OEBS i nastao u vremenu kada je svijet bio podijeljen između istoka i zapada i s tim u vezi, pohvalio inicijatvu Grupe.

“Ponosan sam na aktivnosti naših članica, jer pokazuju veliko interesovanje i kapacitet da rade na pitanjima bezbjednosti”, naveo je Montela.

Potpredsjednik Grupe za Put svile Parlamentarne skupštine OEBS- a, Jevto Eraković, ocijenio je da konferencija predstavlja priliku ne samo za razgovor, već i šansu da kreiramo, mijenjamo i hrabro otvaramo nove puteve saradnje između zemalja.

Eraković je podsjetio da je prilikom izbora za potpredsjednika Grupe predstavio viziju otvorene saradnje, snažnijeg povezivanja i promocije zajedničkih vrijednosti koje se današnjom konferencijom dodatno potvrđuju.

Današnji dan nastavljen je radom u panelima, nakon čega će se usvojiti Deklaracija.

Ovaj značajan međunarodni događaj okuplja brojne delegacije parlamenata država članica OEBS-a, predstavnike relevantnih međunarodnih organizacija i eksperte iz oblasti turizma, energetike i održivog razvoja.

