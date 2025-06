Strukturne reforme i efikasna vladavina prava ključni za jačanje konkurentnosti ekonomije

Budva, (MINA-BUSINESS) – Strukturne reforme, unapređenje poslovnog ambijenta i efikasna vladavina prava, ključni su uslovi za jačanje konkurentnosti crnogorske ekonomije, saopštila je guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović.

Ona je na otvaranju regionalnog samita ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava zemalja Zapadnog Balkana, kazala da Crna Gora nema alternativu osim punopravnog članstva u Evropskoj uniji (EU).

„CBCG ostaje snažno posvećena sprovođenju reformi u okviru Poglavlja 17, čime doprinosimo ispunjavanju obaveza iz evropske agende. Uskladili smo regulatorni okvir u segmentu bankarstva, plaćanja i sprečavanja pranja novci i finansiranja terorizma, u cijelosti sa paketima koji su na snazi u EU“, rekla je Radović.

Dvodnevni samit, koji je danas počeo u hotelu Splendid, organizuje Savez ekonomista Srbije, sa temom Finansijska i monetarna stabilnost regiona Zapadnog Balkana u uslovima kontinuiranog slabog privrednog rasta u eurozoni, prenosi Mediabiro.

Radović je poručila da je očuvanje makroekonomske stabilnosti ključni prioritet rada institucije kojom rukovodi, ističući da se održive javne finansije i odgovorna fiskalna politika nalaze u središtu tog cilja.

Ona je upozorila da fiskalna neodrživost može ugroziti ukupnu ekonomsku stabilnost zemlje.

„Bez fiskalne discipline nema dugoročne stabilnosti. CBCG će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti da doprinosi stabilnosti finansijskog sistema i jačanju otpornosti bankarskog sektora“, istakla je Radović.

Ona je dodala da svjedočimo formiranju paralelnih trgovinskih, investicionih i tehnoloških blokova.

„Sankcije, carine, kontrole izvoza – sve su to danas političke alati u rukama moćnika na globalnom nivou, a to direktno utiče na nas, jer ekonomije Zapadnog Balkana su snažno integrisane u evropske tokove i osjećaju pritiske kroz poremećaj u lancima snabdijevanja, bilo kroz rast cijena, bilo kroz pritisak na kamatne marže“, kazala je Radović.

Ona je istakla da inflacija više nije prolazna.

„Njena struktura se značajno promijenila. Danas se suočavamo sa takozvanom uvezenom troškovnom inflacijom, inflacijom koja dolazi iz geopolitičkih previranja, fragmentacije trgovinskih lanaca, porasta cijena energenata i hrane, te poremećaja u globalnim logističkim tokovima, ali i kao rezultat naših domaćih neravnoteža“, objasnila je Radović.

Iako Crna Gora koristi euro kao zvaničnu valutu i ne sprovodi sopstvenu monetarnu politiku, Radović je naglasila da CBCG ima značajnu ulogu u očuvanju stabilnosti bankarskog sistema, nadzoru nad finansijskim institucijama i unapređenju digitalne transformacije sektora.

„Bankarski sistem je stabilan i otporan, ali u vremenu sve izraženijih geopolitičkih i klimatskih rizika, neophodno je jačati mehanizme upravljanja rizicima i unapređivati digitalnu bezbjednost“, rekla je Radović.

Predsjednik Saveza ekonomista Srbije, Aleksandar Vlahović, je u svom uvodnom govoru sumirao kompleksnu ekonomsku situaciju u kojoj se trenutno nalaze zemlje Zapadnog Balkana, ali i eurozone.

“U ovoj godini imamo produženu geopolitičku i geoekonomsku krizu. Upros svemu globalna ekonomija pokazala je pozitivne rezultate i izbjegnuta je globalna recesija. Pogoršanje fiskalnih performansi, uprkos solidnim stopama rasta, je uticalo na rast javnog duga. Problem su i dalje visoka inflaciona očekivanja, kao i visoka bazna inflacija, što ostavlja strah od ponovnog rasta cijena”, kazao je Vlahović.

Prema njegovim riječima, značajno je pogoršana eksterna ravnoteža, a nastavljaju se dobre performanse tržišta rada, ali sporijim tempom.

Tokom dvodnevnog programa, samit će okupiti najvažnije kreatore fiskalne i monetarne politike – guvernere centralnih banaka, ministre finansija i direktore poreskih uprava, kao i predstavnike međunarodnih finansijskih institucija, vodeće menadžere iz bankarskog i osiguravajućeg sektora.

Učesnici će tokom dva dana trajanja samita, imati priliku da razmjenjuju ideje i vizije o budućnosti regiona u kontekstu sve složenijeg i neizvjesnijeg geopolitičkog i geoekonomskog okruženja.

Ovaj prestižni skup, koji se održava od 2019, predstavlja najveći i najznačajniji godišnji regionalni događaj, posvećen jačanju saradnje i razvoju dijaloga između ključnih finansijskih institucija regiona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS