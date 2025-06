Strateško partnerstvo IoL-a i AMM-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Asocijacija menadžera Crne Gore (AMM) i Institut za liderstvo (IoL), globalna zajednica lidera sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, formalizovali su strateško partnerstvo potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju.

Memorandum su potpisali predsjednik AMM-a, Budimir Raičković i izvršni direktor IoL-a, John Mark Williams, čime je Asocijacija menadžera postala glavni partner te prestižne organizacije za region Balkana.

IoL, osnovan 1947. godine, okuplja više od 50 hiljada menadžera i lidera iz preko 70 zemalja i prepoznat je kao uticajna globalna organizacija u oblasti liderstva i menadžmenta.

„Njegovi članovi dolaze iz svih industrija i iz različitih organizacija iz javnog, privatnog i neprofitnog sektora. Fokusiran na razvoj etičnog i efikasnog liderstva, IoL svake godine organizuje brojne edukativne i stručne događaje, uključujući Međunarodni vikend liderstva u martu, konferenciju Leadership Live u junu, prijem za članove u septembru i Godišnje nagrade za liderstvo u novembru“, navodi se u saopštenju.

Postojeća formalna partnerstva Instituta uključuju Sekretarijat Komonvelta, EAPM Evropsko udruženje za menadžment ljudskih resursa (EAPM), kao i najnovije – CEC Evropski menadžeri.

Institut takođe sarađuje sa organizacijama iz porodice Komonvelta, uključujući Asocijaciju univerziteta Komonvelta (ACU), Forum lokalnih uprava Komonvelta (CLGF) i Savjet za preduzetništvo i investicije Komonvelta (CWEIC).

Memorandum predviđa da će AMM biti glavni strateški partner IoL-a u širem procesu internacionalizacije i jačanja prisustva te organizacije u centralnoj i istočnoj Evropi, sa posebnim naglaskom na podršku radu AMM Akademije.

Planiran je i rad na osnivanju Balkanskog centra za liderstvo i menadžment kroz zajedničke aktivnosti, obrazovne programe, istraživanja i stručne panele.

Raičković je kazao da je to partnerstvo snažna potvrda međunarodnog ugleda koji je AMM izgradio kroz posvećen rad na promociji kulture liderstva i menadžmenta u Crnoj Gori i regionu.

„Ono otvara nove mogućnosti za profesionalni razvoj i umrežavanje naših članova i mladih lidera kroz visoko kvalitetne globalne resurse”, rekao je Raičković.

Williams je saopštio da je balkanski region područje velikog potencijala i transformacije, gdje liderstvo igra ključnu ulogu.

„AMM je prepoznat kao kredibilan i aktivan partner sa kojim želimo graditi dugoročnu i značajnu saradnju”, naveo je Williams.

Ta saradnja dodatno potvrđuje stratešku orijentaciju AMM-a ka međunarodnom pozicioniranju, razvoju znanja i jačanju liderstva koje odgovara izazovima savremenog doba.

