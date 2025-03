Strane investicije ne smiju ugroziti ekonomsku bezbjednost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uspostavljanje efikasnog mehanizma za skrining stranih direktnih investicija (SDI) predstavlja značajan korak ka zaštiti nacionalnih interesa, ekonomske bezbjednosti i strateških sektora Crne Gore, uz istovremeno jačanje njene privlačnosti za održive i kvalitetne investicije.

To se navodi u Informaciji o važnosti uspostavljanja mehanizama skrininga SDI u Crnoj Gori, koji je objavila Vlada, prenosi portal RTCG.

“Kako buduća članica Evropske unije (EU), Crna Gora ima obavezu implementacije ovog mehanizma u skladu s pravnim okvirom i najboljim praksama Unije, čime se osigurava ravnoteža između ekonomskog razvoja i zaštite nacionalnih interesa. Time se dodatno potvrđuje njena posvećenost evropskim integracijama”, navodi se u dokumentu.

Crna Gora, kako se dodaje, trenutno nema sveobuhvatan pravni okvir za skrining SDI.

“Međutim, institucionalni okvir za definisanje politike stranih direktnih investicija je uspostavljen Zakonom o stranim investicijama, kojim se regulišu oblici stranih investicija, prava i zaštita investitora, promocija i druga pitanja od značaja za strane direktne investicije, dok je pitanje skrininga SDI u određenoj mjeri prepoznato kroz odredbe pomenutog Zakona koje se odnose na pribavljanje odobrenja za ulaganje u kompanija koja se bavi proizvodnjom i prometom naoružanja i vojne opreme”, navodi se u Informaciji.

Zakon o stranim investicijama i Zakon o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture predstavljaju, kako je objašnjeno, osnovu za dalji razvoj mehanizma skrininga SDI u Crnoj Gori.

“Važan segment u sprovođenju politike zaštite SDI predstavlja određivanje kritične infrastrukture. Zakonom o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture Crne Gore se uređuje identifikacija, određivanje i zaštita kritične infrastrukture Crne Gore, kao i nadležnosti, odgovornosti, ali i druga pitanja od značaja”, rekli su iz Vlade.

Pod kritičnom infrastrukturom podrazumijeva se infrastruktura koja je vitalna za neku zemlju ili zajednicu i čije oštećenje ili gubitak vodi do gubitka sigurnosti ili nezavisnosti.

U izvještaju o komparativnoj analizi skrininga SDI u ekonomijama Zapadnog Balkana predložene su ključne mjere za unapređenje regulatornog okvira i jačanje nacionalne bezbjednosti.

Kako navode, preporučuje se donošenje zakonskog okvira kojim će se precizno definisati kritični i vitalni sektori, kao i industrije koje predstavljaju najveći rizik za očuvanje nacionalne sigurnosti i javnog poretka.

“Takođe, neophodno je uspostaviti nadležno tijelo za donošenje odluka koje bi imalo ovlašćenje da procijeni strane direktne investicije i odluči da li ih treba odobriti ili ih blokirati u slučaju identifikovanih rizika”, navodi se u Informaciji.

Pored toga, predlaže se formiranje centralne kontakt tačke sa svim neophodnim ovlašćenjima za sprovođenje skrininga SDI i koordinaciju sa relevantnim institucijama u EU.

“Kako bi se osigurala pravna sigurnost i predvidivost procesa, potrebno je obezbijediti transparentne, efikasne i pravične procedure, uključujući mogućnost zaštite stranih investitora na negativne odluke o skriningu. Takođe, posebna pažnja mora biti posvećena zaštiti osjetljivih podataka, s obzirom na to da se u procesu skrininga obrađuju povjerljive poslovne i lične informacije”, zaključuje se u dokumentu.

