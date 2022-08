Što prije riješiti problem buke u Budvi

Budva, (MINA-BUSINESS) – Problem buke u Budvi predstavlja jedan od većih izazova za dobru turističku sezonu, zbog čega je neophodno što prije preduzeti mjere prema onima koji ne poštuju Odluku o komunalnom redu na teritoriji te opštine.

Predsjednik Opštine Budva, Milo Božović, danas je organizovao sastanak sa ciljem rješavanja problema buke i bespravnih privremenih objekata tokom ljetnje sezone na području budvanske opštine.

Sastanku su, kako je saopšteno iz Opštine Budva, prisustovali ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, načelnik Centra bezbjednosti Budva Nikola Terzić i načelnik komunalne policije i inspekcije Miloš Tajić.

„Na sastanku je, između ostalog, konstatovano da problem buke kontakt zone posebno kod Starog grada, ali i u drugim djelovima opštine, predstavlja jedan od većih izazova za dobru turističku sezonu, te da je neophodno što prije preduzeti neophodne mjere prema onima koji ne poštuju Odluku o komunalnom redu“, navodi se u saopštenju.

Đurović je izrazio spremnost Ministarstva da pomogne Opštini Budva u rješavanju problema ove, ali i u pripremi naredne turističke sezone, posebno kada je u pitanju nedovoljan broj komunalnih policaja i inspektora.

Na sastanku je bilo riječi i o nelegalno postavljenim privremenim objektima i uređajima na budvanskom šetalištu.

Terzić je ukazao na probleme sa kojima se suočava komunalna policija u svom radu, kao i na nedovoljan broj komunalnih inspektora i policajaca, dodajući da će ta služba, s obzirom na to da je gotovo kraj sezone, odmah početi sa primjenom represivnih mjera kako bi se uveo komunalni red.

„Na sastanku su dogovoreni i dalji koraci na polju saradnje i koordinacije u svim oblastima od zajedničkog interesa“, zaključuje se u saopštenju.

