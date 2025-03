Što prije riješiti pitanje taksi prevoza sa Aerodroma Podgorica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neophodno je povećati broj mjesta koja su rezervisana za regularne taksi prevoznike da bi aerodrom uvijek imao dovoljno vozila koja bi prevozila putnike, poručili su predstavnici taksi prevoznika Zete na Aerodromu Podgorica.

“Predstavnici taksista iz Zete na Aerodromu Podgorica, uprava tog preduzeća i Ministarstvo saobraćaja saglasni su da taksi prevoz treba urediti bez tendera, izdavanjem parkinga za zainteresovane vozače iz opštine Zeta. Mi smo o tom pitanju razgovarali sa Nikolom Veljovićem iz Ministarstva saobraćaja, koji nam je kazao da je na sastanku sa izvršnim direktorom Aerodroma, Rokom Tolićem dobio usmenu saglasnost sa idejom zetskih taksista, kao i predsjednika Opštine Zeta Mihaila Asanovića”, navodi se u saopštenju predstavnika taksi prevoznika Zete na Aerodromu Podgorica.

Ideja je, prema njihovim riječima, da svi taksisti koji žele da obavljaju prevoz putnika sa Aerodroma, to mogu da učine tako što će plaćati dnevne ili mjesečne karte za parking mjesto ispred Aerodroma Podgorica, prenosi portal RTCG.

Predlogom je, kako su objasnili, predviđeno i povećanje broja mjesta za taksiste, sa trenutnih 24 na 50.

“Trenutnim modelom predviđeno je da prevoz putnika sa Aerodroma obavljaju 24 taksi vozila odnosno dva udruženja, jedno sa deset i drugo sa 14 vozila, što je nedovoljno zbog broja letova i putnika koje opslužuje Aerodrom Podgorica. Da bi suzbili sivu ekonomiju odnosno nelegalan taksi prevoz, ali i da bi aerodrom uvijek imao dovoljno vozila koja bi prevozila putnike, neophodno je povećati broj mjesta koja su rezervisana za regularne taksi prevoznike”, dodali su predstavnici zetskih taksista.

Oni smatraju da bi taj model, koji je prisutan na primjer na beogradskom i dubrovačkom aerodromu (kupovina dnevne ili mjesečne parking karte) bio adekvatno rješenje za ovaj problem i u Crnoj Gori.

“Ohrabruje nas to što je takav model prihvatljiv i resornom Ministarstvu, kao i direktoru Aerodroma Crne Gore, pa ne vidimo razlog zašto takvo rješenje ne bi bilo uskoro implementirano. Još jedna činjenica koja ide u prilog opredjeljenju za ovakvim rješenjem, jeste i finansijska računica za Aerodrome, jer bi novim modelom to preduzeće od taksi prevoznika inkasiralo oko 100 hiljada EUR više nego do sada na godišnjem nivou”, naveli su predstavnici.

Oni su dodali da Aerodromi Crne Gore do sada su od taksi prevoznika prihodovali nešto više od 100 hiljada EUR godišnje, a sa rješenjem koje im predlažu ta cifra bi iznosila i preko 200 hiljada na godišnjem nivou.

“Kako bi ovo rješenje bilo kvalitetno, mora se izbjeći monopol nad taksi prevozom sa Aerodroma. To podrazumijeva da na Aerodromu ne budu raspoređena vozila samo dvije firme, već da svi taksisti iz Zete imaju jednaka prava i jednaku šansu da koriste resurs svoje opštine. Mi, predstavnici taksi vozača na Aerodromu Podgorica, apelujemo na Aerodrome Crne Gore da hitno razmotre naš predlog i da nas pozovu na sastanak kako bismo, zajednički, pronašli najbolje rješnje za obje strane”, zaključili su predstavnici zetskih taksista na Aerodromu Podgorica.

