Što hitnije donijeti odluku o imenovanju direktora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Menadžment Morskog dobra uputio je dopis Vladi u kojem traži što hitnije donošenje odluke o imenovanju direktora tog preduzeća, s ciljem osiguranja njegovog stabilnog i neometanog funkcionisanja.

U dopisu koji su potpisali zamjenik direktora, pomoćnici i rukovodioci svih službi Morskog dobra, navodi se da je u toku tenderski postupak za zakup kupališta i lokacija za postavljanje privremenih objekata u zoni morskog dobra.

“Već su raspisani tenderi za 398 kupališta i 277 privremenih lokacija, a preostalo je da se raspišu tenderi za još 20 kupališta i 750 privremenih lokacija. Imenovane skomisije su otvorile ponude, obavile bodovanje i rangiranje, te su donijete odluke za 398 kupališta, a u narednih deset dana po planu i agendi započinju postupci zaključivanja ugovora sa korisnicima“, navodi se u dopisu.

Međutim, ukoliko do Morsko dobro ne bude imalo imenovanog direktora, neće biti u mogućnosti da zaključi ugovore, korisnici neće biti uvedeni u posjed, niti će moći da koriste prava koja su stekli na osnovu sprovedenog tenderskog postupka, što će direktno implicirati negativne posljedice na početak i odvijanje turističke sezone.

Morsko dobro je, kako se dodaje, uložilo ozbiljan rad, trud i napor u cilju što bržeg i efikasnijeg sprovođenja tenderskog postupka po donijetim odlukama Vlade, u skladu sa zakonskim procedurama i rokovima, upravo u cilju obezbjeđivanja blagovremenog zaključenja ugovora sa korisnicima i osposobljavanja kupališta i privremenih lokacija za privremene objekte do početka turističke sezone, te da svako prolongiranje rokova i odugovlačenje vremena direktno utiče na pripremu i efekte turističke sezone.

“Za 277 privremenih lokacija u toku je tender, a javno otvaranje ponuda zakazano je za utorak, srijedu i četvrtak. U ovom momentu nijesu formirane komisije za sprovođenje postupka, jer rješenja o imenovanju potpisuje direktor. Ukoliko ne dođe do imenovanja komisija najkasnije do ponedjeljka, doći ćemo u situaciju da neće moći da se obavi otvaranje ponuda u roku koji je definisan javnim pozivom. Time će doći do totalnog urušavanja započetog tenderskog postupka, a ponuđači će, pored razumnog nezadovoljstva, steći osnov da tuže preduzeće za štetu koju su pretrpjeli, da ne pominjemo urušavanje ugleda i povjerenja u institucije sistema“, navodi se u saopštenju.

Oni su rekli da su tenderi za 20 kupališta i 750 privremenih lokacija spremni za objavu, te da se i za njihovu objavu čeka imenovanje direktora.

„Poslovanje trajekta dovedeno je u fazu vanrednog. Tenderi za dokovanje i remont su obustavljeni i na čekanju, nabavka goriva je u zastoju i trenutno se samo uz pomoć impovizacije obezbjeđuje prevoz na relaciji Kamenari – Lepetene“, dodaje se u dopisu.

