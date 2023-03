Stipendije za studente šumarstva u studijskoj 2022/2023. godini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokrenulo je projekat u cilju povratka studenata šumarstva koji studiraju na državnim fakultetima u regionu i njihovog zapošljavanja u tom sektoru u Crnoj Gori, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva su kazali da su projekat “Rješavanje pitanja nedostatka stručnih kadrova u šumarstvu“ pokrenuli u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima u šumarstvu.

„Projekat ima za cilj povratak studenata šumarstva, državljana Crne Gore, koji studiraju na državnim fakultetima u regionu i njihovo zapošljavanje u sektoru šumarstva u Crnoj Gori, kako bi se preduprijedio problem nedostatka stručnih kadrova“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da se u cilju realizacije projekta objavljuje Javni oglas za prijavu studenata šumarskog fakulteta za stipendiranje u studijskoj 2022/2023. godini.

„Prijavu mogu izvršiti svi studenti prve i narednih godina osnovnih i master studija, koji studiraju na šumarskim fakultetima u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, Banja Luci i Skoplju, koji su prvi put upisali semestar iz tekuće studijske godine i državljani su Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da će nakon dostavljanja prijava donijeti odluku i objaviti spisak studenata koji ispunjavaju uslove za stipendiranje, odnosno kojima može biti dodijeljena finansijska podrška.

„Sa studentima će se zaključiti ugovor na obrascu koji utvrđuje Ministarstvo, u kojem će se oni obavezati da će obaviti pripravnički staž, odnosno zasnovati radni odnos u šumarskom sektoru u Crnoj Gori u najmanjem vremenskom periodu od pet godina, nakon završetka studija“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede rekli su da je obrazac ugovora objavljen na sajtu tog Vladinog resora u okviru projekta „Rješavanje pitanja nedostatka stručnih kadrova u šumarstvu“.

„Finansijska podrška će se dodijeliti shodno opredijeljenim sredstvima kroz projekat „Rješavanje pitanja nedostatka stručnih kadrova u šumarstvu“, koji je objavljen na sajtu Ministarstva, u skladu sa budžetskim sredstvima Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da, u zavisnosti od broja prijava, finansijska podrška može iznositi od 250 do 350 EUR na mjesečnom nivou, a računaju se mjeseci trajanja semestara.

Kako su kazali, dokumenta treba dostaviti poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Direktorat za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

Iz Ministarstva su naveli da se odgovori na dodatna pitanja u vezi sa stipendiranjem mogu dobiti u Direktoratu za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, pozivanjem na brojeve telefona 020/482-275 i 020/482-272.

Javni oglas nalazi se na linku: https://www.gov.me/clanak/javni-oglas-za-prijavu-studenata-sumarskog-fakulteta-za-stipendiranje-u-studijskoj-2022-2023-godini.

