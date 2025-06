Stipendije i posao za najbolje studente UCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rektor Univerziteta Crne Gore (UCG), Vladimir Božović, potpisao je memorandum o saradnji sa čelnim ljudima vodećih domaćih kompanija, sa ciljem stipendiranja najboljih studenata i pružanja prilike za njihovo zapošljavanje.

Memorandum je potpisan sa predstavnicima kompanija Azoteq Montenegro, Crnogorski Telekom, Željeznički prevoz i Prva banka.

Iz UCG je saopšteno da memorandum predstavlja nastavak uspješne saradnje te obrazovne institucije sa preduzećima, usmjeren na podršku i razvoj najtalentovanijih studenata.

“Kroz program pod nazivom Stipendije najboljima, posao kod najboljih, studentima se pruža mogućnost ostvarivanja prava na stipendiju u iznosu od 300 EUR mjesečno, u trajanju od deset mjeseci godišnje, kao i mogućnost zaposlenja u ovim kompanijama po završetku studija, čime se direktno povezuju obrazovanje i tržište rada”, navodi se u saopštenju.

Ova vrsta saradnje, kako je ocijenjeno, predstavlja važan korak u pružanju konkretne podrške mladim talentima, sa jasnim ciljem da se najbolji studenti zadrže u zemlji i dobiju priliku da profesionalno napreduju upravo u Crnoj Gori.

