Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija je profunkcionisao i startap zajednica u Crnoj Gori ima jasnu budućnost, poručeno je sa konferencije Digital Den-a.

U Podgorici je danas održana četvrta konferencija Digital Den connects, pod nazivom Synergies, koja je okupila eksperte i fondove rizičnog kapitala iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) predstavnike američke Ambasade u Crnoj Gori i crnogorske Vlade, biznis, startup i NVO zajednicu Crne Gore.

Osnivači Digital Den-a, Darko Ivanović i Nenad Novović, predstavili su rezultate i ciljeve Digital Den startap hub-a, kao i MOSS (Mountains of opportunities and sea of success) – brend koji promoviše i prikazuje Crnu Goru planinama prilika i morem uspjeha.

Iz Digital Den-a su saopštili da su Ivanović i Novović uručili zahvalnice predstavnicima najvećih crnogorskih kompanija koji su u decembru svojim pionirskim poduhvatima ukupno uložili 1,87 miliona EUR u osam startapova iz Digital Den portfolija.

Predstavnik jednog od najvećih američkih fondova – Rockies Venture Fund, Peter Adams, najavio je otvaranje prvog VC fonda u Crnoj Gori i istakao da zaista vjeruje u potencijal koji Crna Gora pruža.

“MOSS je način kako možemo privući više ljudi u Crnu Goru, privući kapital i duboko vjerujem da Crna Gora to može da uradi zahvaljujući Digital Den-u” naveo je Adams.

Na prvom panelu su učestvovali predstavnici Vlade, ministarstava finansija i nauke i tehnološkog razvoja, Agron Ibrahimi i Nevena Radović.

Kako su kazali, Ibrahimi i Radović su direktno doprinijeli implementaciji Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija.

“Opšti zaključak svih prisutnih bio je da je Zakon profunkcionisao i da startap zajednica ima jasnu budućnost. Sa nestrpljenjem se očekuje drugi krug investicija i sada postoji čvrsta saradnja između investitora, države i inovativne zajednice”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su na panelu učestvovali i predstavnici crnogorske biznis zajednice koji su bili neki od investitora u portfolio Digital Den-a u decembru prošle godine – Miloš Miketić ispred Addiko banke, Ivan Petrović ispred Apex Capital Partners-a i Miloš Komnenić iz Advokatske kancelarije Komnenić & Associates.

John Zozzaro iz Funded Hausa iz Austina najavio je dovođenje 30 investitora iz SAD-a u septemberu.

Direktor za infrastrukturu Microsoft-a na globalnom nivou, Jeremy Goldberg, kako je saopšteno, govorio je o značaju AI tehnologije, vještačke inteligencije u rješavanju svakodnevnih problema i pravljenju mosta između velikih korporacija i običnih korisnika.

Dekan Ekonomskog fakulteta, Mijat Jocović i predsjednik Preduzetničkog gnijezda na UDG-u Marko Nišavić, na drugom panelu su najavili kreiranje startap fabrika u okviru univerziteta koji će se kasnije povezati sa mostom koji Digital Den gradi.

Skupu je prisustvovalo oko 100 zvaničnika, investitora, inovatora i predstavnika fondova rizičnog kapitala iz inostranstva.

Digital Den ima saradnju sa Ekonomskim i Biotehničkim fakultetom, kao i sa UDG.

Iz Digital Den-a su kazali da je jedan od ključnih faktora za unapređenje i funkcionalnost startap ekosistema i saradnja sa fakultetima i univerzitetima, jer su oni izvorišta kreativnih i inovativnih ideja.

“Vjerujemo da će na ovaj način postojeći startapovi dobiti adekvatnu podršku i da će povoljan ambijent biti podsticaj za stvaranje novih”, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, ta saradnja podrazumijeva uspostavljanje, unapređivanje i promovisanje preduzetničkog duha u Crnoj Gori, kroz sprovođenje mnogobrojnih zajedničkih aktivnosti i inicijativa Digital Den-a.

