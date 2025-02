Stanić: Pitanju koncesija za aerodrome pristupiti sa puno više transparentnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pitanju koncesija za aerodrome potrebno je pristupiti sa puno više transparentnosti i kroz izrade inoviranih studija koje bi pokazale opravdanost jedne takve odluke, saopštio je predsjednik Glavnog odbora Socijaldemokratske partije (SDP) i predstavnik Evropskog saveza, Mirko Stanić.

„U svakom slučaju, našim aerodromima su potrebna značajna ulaganja kako bi ispratili barem regionalnu konkurenciju i time otvorili mogućnost dolaska stotina hiljada turista u našu zemlju tokom cijele godine. Samo kroz kreiranje razvojne strategije koja će uključivati i turističku privredu, kao i lokalne sredine, možemo doći od rješenja koje je najbolje za aerodrome, zaposlene, ali i cijelu državu“, naveo je Stanić u autorskom tekstu.

Prema njegovim riječima, Aerodromi Crne Gore već duže vremena pokazuju da ne mogu da se nose sa puno boljom konkurencijom, koja je uspjela da uhvati talas ogromnog rasta broja putnika i destinacija poslije korone.

„Da jednostavno objasnimo, prije pet ili šest godina je bilo uobičajeno da na aerodromu Podgorica vidite veliki broj vozila sa albanskim tablicama, danas crnogorske tablice vidite na parkingu aerodrome u Tirani. Tamošnja država je shvatila da bez avio-povezanosti nema budućnosti turizma, pa zbog toga imaju najveće stope rasta i avio-prevoza i turizma u Evropi“, rekao je Stanić.

S druge strane, kako je naveo, u Crnoj Gori se na aerodrome gleda kao na neku tuđu imovinu koje se što prije treba riješiti, a ne kao na razvojnu polugu države u kojoj većina građana živi i radi u oblasti turizma.

„Crna Gora uz Hrvatsku ima najveće učešće turizma u bruto domaćem proizvodu (BDP) i to mora biti početna premisa svake odluke koja može bitno uticati na turistički razvoj“, kazao je Stanić.

U aerodrome se, kako je poručio, ne ulaže, nema podsticajnih šema sa državnog nivoa, zimski saobraćaj je sveden na Beograd i Istanbul, dok su ljeti gužve, vrućine, mali broj šaltera i putničkih skenera jedna od ružnih slika koja se šalje iz Crne Gore.

„Da ne pričamo o tome da ni poslije 15 godina nema ništa od priče o proširenju kapaciteta, novim terminalima ili opremi za noćno slijetanje. Onda se kao spas od partijskog rukovođenja tim preduzećem i nesposobnošću da se uradi minimalne stvari traži koncesija, kako bi dva aerodroma “proradila”. Možda je onda bolje rješenje da damo nesposobnu Vladu i ministarstva pod stranu koncesiju, a da aerodromi ostanu državni“, saopštio je Stanić.

On tvrdi da je pitanje niskotarifnih kompanija dijelom jeste pitanje upravljanja aerodromima, ali je puno više državna strategija, u kojoj učestvuju svi koji od tih letova imaju koristi.

„Od Vlade, Ministarstva turizma, Nacionalne turističlka organizacija (NTO), preko lokalnih uprava. Avio-dostupnost Crne Gore tokom devet mjeseci kad nema ljetnje sezone bi osigurala stalnu zapošljenost radnika u turizmu i ugostiteljstvu, značajno povećanje prihoda država od poreza i akciza, kao i održiv razvoj destinacije“, zaključio je Stanić.

