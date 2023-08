Stalni sezonski radnik rješenje za nedostatak radne snage u turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uvođenje kategorije stalni sezonski radnik ublažilo bi problem nedostatka radne snage u turizmu, jer bi se motivisali nezaposleni da se prekvalifikuju i imaju stalno sezonsko zaposlenje i primanja tokom cijele godine, ocijenjeno je iz Privredne komore (PKCG).

Iz Komore su rekli da nedostatak radne snage na sezonskim poslovima predstavlja jednu od biznis barijera u turizmu, a da bi se ublažio ovaj problem, Privredna komora je kod nadležnih institucija inicirala uvođenje kategorije stalni sezonski radnik.

“Na ovaj način bi se motivisali nezaposleni da se prekvalifikuju i imaju sigurno stalno sezonsko zaposlenje i primanja tokom cijele godine u skladu sa pozitivnim iskustvima zemalja EU”, kazali su iz PKCG agenciji Mina-business.

Predstavnici Komore su ocijenili da, iako se turistička privreda permanentno zalaže da se u Crnoj Gori ostvari ambijent u kojem prioritet u zapošljavanju imaju domaći radnici, sadašnja ponuda stručnog kadra u sektoru turizma nije zadovoljavajuća.

“Zato je potrebno omogućiti poslodavcima da u najkraćem roku i uz jednostavne procedure obezbijede odgovarajuću radnu snagu za svoje potrebe. Ovo je moguće postići, između ostalog, boljom promocijom mogućnosti sezonskog zapošljavanja i preko nadležnih institucija upravljati ovim procesom i urediti poslovni ambijent i mehanizme u kojem će poslodavci imati dodatni interes da zaposle domaće radnike, kao i sistemski učiniti sezonski rad privlačnijim domaćem radniku”, smatraju u PKCG.

Sistem, kako su kazali, osigurava finansijsku podršku i uplatu doprinosa radnicima – sezoncima i u razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima iz svih djelatnosti koji tokom godine imaju razdoblja smanjenog obima posla zbog sezonske vrste poslovanja.

“Radi se o osobama koje su u kontinuitetu radile najmanje šest mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod tog istog poslodavca raditi još najmanje jednu sezonu, odnosno najmanje šest mjeseci”, rekli su iz PKCG.

Zakonodavni okvir, kako su ocijenili, treba da omogući fleksibilnije angažovanje domaće radne snage, a posebno studenata i drugih segmenata radne snage za koje se utvrdi da postoji potencijal za angažovanje tokom trajanja sezone.

“Na vrijeme smo da do naredne ljetnje sezone, kroz prilagođeni zakonodavni okvir, stvorimo uslove za uvođenje kategorije stalni sezonski radnik i motivišemo domaće stanovništvo da svoj profesionalni angažman vežu za rad u turizmu. Navedno rješenje bi značajno podstaklo mlade da se školuju za poslove u turizmu, ali i nezaposlene da se prekvalifikuju za turistička zanimanja”, smatraju u PKCG.

Kako bi se što više uradilo na prevazilaženju problema sa nedostatkom radne snage, Privredna komora je aktivni učesnik i na projektu koji se realizuje uz podršku GIZ-a, pod nazivom Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika u jugoistočnoj Evropi i u toku je realizacija druge faze tog projekta.

“Kroz prvu fazu projekta izrađena je sveobuhvatna analiza sezonskog zapošljavanja u Crnoj Gori, tehnička specifikacija softvera i Policy dokument (trenutno stanje, predložena reforma i očekivani rezultati reforme). U cilju poboljšanja dosadašnje prakse u vezi sa sezonskim zapošljavanjem u turizmu, kroz projekat se namjeravaju primijeniti najbolja iskustva stečena kroz sprovođenje ranijih projekata u regionu, prije svih unaprjeđenje postojećih procedura i razvoj softvera za elektronsku registraciju sezonskih radnika”, naveli su iz PKCG.

Kako su kazali, reforma koja se predlaže doprinijela bi pojednostavljenju i skraćivanju procedura prijave radnika, odnosno poboljšanju efikasnosti sistema angažovanja sezonske radne snage u turizmu, porastu broja formalno angažovanih sezonskih radnika u tom sektoru, kao i rastu budžetskih prihoda po osnovu plaćenih poreza i doprinosa.

“Objedinjena elektronska prijava sezonskih radnika, kroz izradu elektronskog web portala, će služiti kao sredstvo za komunikaciju između institucija i podnosioca zahtjeva (radnika ili poslodavca). Ovo podrazumijeva da će podnosilac u jednom popunjavanju zahtjeva popuniti sve podatke potrebne za postupke koje je neophodno završiti kako bi se finalizovao postupak prijave radnika”, zaključili su iz PKCG.

