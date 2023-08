Stagnacija na Wall Streetu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak glavni indeksi stagnirali uz pozitivan predznak, jer je slabija od očekivanja inflacija zabrinula investitore oko dugoročnih izgleda američke ekonomije.

Investitore brine imaju li u takvim uslovima cijene dionica još prostora za rast.

Dow Jones porastao je u četvrtak 0,15 odsto na 35.176 bodova, S&P 500 indeks ojačao je neznatno na 4.468 poena, a Nasdaq indeks 0,12 odsto na 13.737 bodova, prenosi Hrportfolio.

S nestrpljenjem očekivani podatak o inflaciji u julu pokazao je da su potrošačke cijene u najvećoj svjetskoj privredi porasle 3,2 odsto na godišnjem nivou, nešto niže od očekivanih 3,3 odsto, a temeljna inflacija 4,7 odsto.

U prvom satu trgovanja, sva tri indeksa skočila su više od jedan odsto, jer su se tržišni učesnici kladili da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), više ove godine neće podizati kamatne stope, štaviše da će ih početkom naredne krenuti i smanjivati.

No, nakon toga cijene dionica počele su da slabe, pa su ostatak trgovanja oscilirale između pozitivnog i negativnog područja.

Predsjednica Fed-a u San Francisku, Mary Daly, zauzela je oprezan stav, kazavši da se najnoviji podaci o inflaciji kreću u pravom smjeru, no potreban je dalji napredak prije nego bude sigurna da je centralna banka dovoljno učinila.

Blagi rast S&P-a i Nasdaqa u četvrtak tek je drugi pozitivan dan za te indekse od početka avgusta, jer investitori svaki njihov rast koriste za dobitonosne prodaje nakon pet mjeseci snažnog uzleta tržišta, najviše na krilima rasta cijena tehnoloških dionica.

Dalji rast cijena dionica koče i prinosi na desetogodišnje američke trezorce, koji su porasli iznad četiri odsto, pa postaju privlačniji za ulaganje od dionice.

Na evropskim berzama u četvrtak su najvažniji indeksi značajnije porasli. Pritom je londonski FTSE indeks završio s dobitkom od 0,41 odsto na 7.618 bodova, njemački DAX 0,91 odsto na 15.996 poena, a francuski CAC 1,52 odsto na 7.433 boda.

