Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stabilan i održiv energetski sektor ključan je za ukupnu evropsku bezbjednost i integraciju regiona, ocijenjeno je na sastanku ministra energetike i rudarstva Crne Gore Admira Šahmanovića i evropskog komesara za energetiku Dana Jorgensena.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva kazali su da Šahmanović boravi u radnoj posjeti Briselu, gdje je održao niz važnih sastanaka sa visokim zvaničnicima Evropske unije (EU) i učestvovao na Forumu o integraciji tržišta električne energije u Evropskom parlamentu.

Navodi se da je Šahmanović Jorgensenu predstavio konkretne rezultate koje je Crna Gora postigla u procesu usklađivanja sa evropskom legislativom u oblasti energetike, čime se ide ka ispunjavanju mjerila za zatvaranje Poglavlja 15 – Energetika.

„U razgovoru sa Jorgensenom potvrđen je zajednički stav da je stabilan i održiv energetski sektor ključan za ukupnu evropsku bezbjednost i integraciju regiona“, kaže se u saopštenju.

Jorgensen je, kako se dodaje, istakao da je partnerski odnos sa Crnom Gorom od posebnog značaja za EU i uputio ohrabrujuće poruke da država nastavi dosadašnjim tempom reformi i usklađivanja, prepoznajući napredak koji je ostvaren u oblasti energetike.

U odvojenom sastanku sa direktoricom za proširenje Valentinom Superti, Šahmanović je, kako se navodi, naglasio potrebu za snažnijom podrškom EU u procesima pravedne tranzicije.

„Istakao je značaj obezbjeđivanja finansijskih sredstava za zelene projekte, kao i nužnost izuzeća Crne Gore iz sistema CBAM, imajući u vidu njenu ekonomsku strukturu i obaveze iz procesa pristupanja“, dodaje se u saopštenju.

Šahamnović je, kako se navodi, tokom posjete zatražio i konkretnu podršku za realizaciju projekta druge veze podmorskog kabla sa Italijom, koji predstavlja strateški energetski projekat za cijeli region.

Kao projekat koji bi mogao biti važan za sigurno energetsko tržište EU, Šahmanović je, kako je saopšteno, naglasio razvoj projekta IAP H2, kao dvosmjernog gasovoda za transport prirodnog gasa i zelenog vodonika u okviru južnog gasnog koridora, koji je od strateške važnosti za jačanje regionalne saradnje i energetske sigurnosti.

Šahmanović je poručio da Crna Gora ostaje snažno posvećena svom evropskom putu i spremna da aktivno doprinese zajedničkim ciljevima energetske stabilnosti, tržišne integracije i klimatske neutralnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS