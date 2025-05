SSICG objavio analizu stranih ulaganja u proteklih šest godina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet stranih investitora (SSICG) objavio je analizu stranih ulaganja u Crnoj Gori u proteklih šest godina, koja bi mogla da posluži kao temelj za stvaranje stabilnijeg i konkurentnijeg poslovnog i investicionog ambijenta.

Izvještaj o trendovima kretanja stranih direktnih investicija u Crnoj Gori u periodu od 2018. do prošle godine, predstavljen je na redovnoj godišnjoj skupštini SSICG.

Autor izvještaja je ekonomski analitičar Mirza Mulešković, a ključne nalaze prezentovao je predsjednik Odbora direktora Savjeta, Tamaš Kamaraši.

“Osim pregleda stranih ulaganja u navedenom periodu, izvještaj daje i širi kontekst koji je oblikovao odluke investitora”, navodi se u saopštenju Savjeta.

Prema navedenim podacima, ukupni neto priliv stranih investicija u prošloj godini zabilježio je rast od 13 odsto u odnosu na prethodnu godinu, ali i dalje ostaje približno 40 odsto ispod nivoa iz 2022.

“Istovremeno, zabilježen je upozoravajući trend promjene u strukturi ulaganja – dok je u 2021. godini preko 31 odsto stranih investicija bilo usmjereno na bankarski sektor i realnu privredu, u prošloj godini taj udio iznosi tek 12,8 odsto”, rekli su iz SSICG.

Istovremeno, kako su kazali, značajno je porastao udio investicija u sektor nekretnina.

Kako se ističe, iako su takva ulaganja dobrodošla, ona ne mogu generisati isti nivo produktivnosti i dugoročnog ekonomskog rasta kao investicije u preduzeća i proizvodne kapacitete.

Navodi se da su ovakvi trendovi djelimično posljedica globalnih prilika, kao što su inflacija, geopolitičke tenzije i usporavanje najvećih svjetskih ekonomija.

Međutim, značajan uticaj imaju i unutrašnji faktori, poput političke nestabilnosti, čestih i nepredvidivih zakonskih izmjena, nedostatka strateškog pristupa i nedovoljne institucionalne efikasnosti.

“Jedan od ključnih izazova koji ograničava kvalitetno planiranje i efikasno upravljanje investicionim politikama jeste nedostatak razvijenog sistema statističkog praćenja stranih direktnih investicija po sektorima”, dodali su iz Savjeta.

Za razliku od drugih zemalja regiona, u Crnoj Gori još ne postoji sveobuhvatan i precizan model praćenja ulaganja po granama privrede. To ozbiljno otežava analizu trendova, identifikaciju sektora sa najviše potencijala i kreiranje ciljanih mjera.

“Jasna klasifikacija investicija po sektorima omogućila bi kvalitetan uvid u to koliki dio stranih direktnih investicija odlazi u produktivne djelatnosti, a koliki na kratkoročne plasmane, poput ulaganja u nekretnine. Takva baza podataka pružila bi odgovore na ključno pitanje koji sektori privlače strane investitore, a koji ostaju zapostavljeni. Istovremeno, omogućila bi relevantna poređenja sa zemljama regiona, dajući jasniju sliku o konkurentskim prednostima Crne Gore i prostorima za dalji napredak”, navodi se u saopštenju.

Iz SSICG su istakli da je izvještaj nastao iz potrebe da se, uprkos izazovima i promjenama koje su obilježile prethodnih šest godina, sagledaju iskustva i potencijali investicionih tokova u Crnoj Gori.

Prikupljeni podaci i analizirani trendovi mogu poslužiti kao temelj za stvaranje stabilnijeg i konkurentnijeg poslovnog i investicionog ambijenta.

Izvještaj je dostupan na linku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS