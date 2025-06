SSCG jača kapacitete za učešće u socijalnom dijalogu uz podršku EU programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Članovi Saveza sindikata (SSCG) učestvuju u radionicama koje se realizuju u okviru programa SOCIEUX+ tehničke pomoći koje uspostavlja i sufinansira Evropska unija (EU), čime jačaju kapacitete za učešće u socijalnom dijalogu.

SSCG je, kako je saopšteno, odabran da bude partnerska organizacija i glavni korisnik projekta pod nazivom Jačanje kapaciteta predstavnika SSCG u socijalnom dijalogu i radnim grupama za izmjene zakonodavstva.

“Za ovu misiju obezbjeđena su dva eksperta iz zemalja članica EU – Jana Vácha iz Ministarstva rada i socijalnog staranja iz Češke, inače eksperta u radnom zakonodavstvu i angažmanu sindikata u zakonodavnim reformama i bivšu ministarku rada i socijalnog staranja Litvanije i eksperta za socijalni dijalog, Moniku Navickiene”, navodi se u saopštenju.

Prema riječima predstavnika SSCG, ta misija je ponudila izvanrednu priliku za razmjenu najboljih primjera iz prakse u socijalnom dijalogu iz različitih zemalja članica EU, ali i na jačanje kulture strukturnog, zasnovanog na činjenicama, socijalnog dijaloga koji odražava interese radnika i doprinosi demokratskom upravljanju.

Navickiena je navela da je radionica pokazala snažnu posvećenost unutar SSCG da se modernizuje i proširi svoju ulogu u socijalnom dijalogu, sve više se usklađujući sa prioritetima Evropske unije poput zelene tranzicije i budućnosti rada.

Vacha je rekao da je za njega bilo inspirativno da vidim članove SSCG kako se kritički i konstruktivno angažuju, pokazujući spremnost da osnaže svoje pregovaračke strategije i institucionalne kapacitete u oblikovanju radnog zakonodavstva.

„Imamo dosta izazova, ali jačanje kapaciteta naših predstavnika u efektivnom angažovanju u tripartitnom socijalnom dijalogu i pregovorima o zakonodavstvu – pogotovo relevantnim za aktuelne izmjene iz oblasti radnog zakonodavstva i EU pristupnih pregovora jeste jedan od naših prioriteta i drago nam je što su iz SOCIEUX + to prepoznali i obezbjedili nam konkretnu pomoć“, poručili su iz SSCG.

