Sredstva za razvoj infrastrukture u ruralnim krajevima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Crne Gore prisustvovala je zasijedanju Upravnog savjeta Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD), u Rimu, gdje su postigli dogovor o novom grantu i projektu GORA + kroz koji će biti omogućeno povlačenje do 15 miliona EUR iz EU fondova.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je saopšteno da će najveći procenat tih sredstava biti usmjeren na razvoj infrastrukture u ruralnim krajevima Crne Gore.

“Učešće Crne Gore na ovom prestižnom događaju potvrđuje posvećenost unapređenju ruralnog razvoja, jačanju međunarodne saradnje i obezbjeđivanju održivih rješenja za prehrambenu sigurnost i ekonomsku otpornost ruralnih zajednica”, navodi se u saopštenju.

Zasijedanje pod temom, Katalizacija investicija na prvom koraku, okupilo je globalne lidere i ključne aktere sa ciljem jačanja ulaganja u ruralni razvoj, unapređenja prehrambene sigurnosti i smanjenja siromaštva.

Delegaciju Crne Gore, u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, predstavljali su, državni sekretar Krsto Rađenović, sekretar Ministarstva Igor Nišavić, direktor Direktorata za plaćanje Marko Radonjić i savjetnica Ljiljana Lutovac.

Prvog dana, u segmentu na visokom nivou, vodio se dijalog o globalnim izazovima u oblasti finansiranja razvoja, ishrane i međunarodne saradnje, uz poseban fokus na G20 – Globalnu alijansu protiv gladi i siromaštva.

Drugog dana se govorilo o temama upravljanja i partnerstvima, uz okrugle stolove i dijalog s predstavnicima Indigenih naroda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS