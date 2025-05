Srednjoškolci u posjeti Poljoprivredno veterinarskoj školi u Svilajncu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG), drugu godinu zaredom, podržala je stručnu posjetu učenika iz srednjih stručnih škola iz Crne Gore Poljoprivrednoj veterinarskoj školi sa domom učenika u Svilajncu.

Koordinator ovih aktivnosti je profesor Veljko Tomić iz JU Srednje stručne škole Bar.

“Prvo moram da zahvalim domaćinima – direktoru Dejanu Milunoviću i kolegama iz škole što su nas tako ugostili. Zahvalnost upućujem i Mladenu Peraziću i PKCG što su nam omogućili da dođemo ovdje. Pokušavamo da ovo bude jedna tradicija. Mi ćemo se kao gosti ovom prilikom truditi da uzvratimo koliko su naše mogućnosti“, rekao je Tomić.

On je, kako je saopšteno iz PKCG, kazao da je to jedna od rijetkih poljoprivrednih škola koja ima zaokružen ciklus proizvodnje u svim djelatnostima poljoprivrede, a imaju i preradu primarnih proizvoda.

„Imaju i sreću što imaju dom učenika gdje djeca jedu domaće proizvode”, rekao je Tomić.

On je ukazao na trenutnu situaciju sa poljoprivrednim obrazovanjem u Crnoj Gori.

“Kod nas nemamo priliku da u potpunosti u okviru svojih mogućnosti organizujemo praktičnu nastavu. Zbog toga mi je ideja bila da sa kolegama iz Srbije napravimo saradnju kako bi naši učenici mogli da dolaze ovdje da vide uslove za poljoprivredne i veterinarske tehničare“, kazao je Tomić.

On je naveo da je veoma mali broj djece koja se opredjeljuju za poljoprivredna zanimanja kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, iako će, kako je ocijenio, u budućnosti proizvodnja hrane biti jako unosna.

„Ovom prilikom pozivam mlade ljude da razmisle prilikom upisa i da se opredijele za ova zanimanja, da u budućnosti razviju svoju proizvodnju i od toga dobro žive”, naveo je Tomić.

Uz Tomića, posjetu crnogorskih srednjoškolaca Poljoprivredno veterinarskoj školi u Svilajncu predvodi i profesor veterinarske grupe predmeta u JU Srednja mješovita škola Golubovci, Miloš Palibrk.

Palibrk je objasnio da smjer Veterinarski tehničar postoji u tri škole u Crnoj Gori – u Baru, u Golubovcima i Andrijevici, te da su učenici iz sve tri škole dobili priliku da posjete Poljoprivredno veterinarsku školu u Svilajncu.

“Ovo je dragocjeno iskustvo za učenike, kako zbog druženja i kontakata koje će ostvariti sa svojim vršnjacima, tako i zbog praktične nastave. Moram izraziti svoju zahvalnost kolegama koje su nas dočekale i koje su se trudile da nam što više stvari pokažu. Ovo je dragocjeno iskustvo za nas, jer mi u Crnoj Gori nemamo veliki procenat praktične nastave“, naveo je Palibrk.

On je kazao da se nadaju da će ostvariti i buduću saradnju sa školom u Svilajncu.

„Uz ova iskustva koja smo ovdje stekli trudićemo da ih prenesemo u Crnu Goru, te da i mi tako počnemo da radimo i funkcionišemo”, rekao je Palibrk.

Zadovoljstvo zbog posjete crnogorskih učenika izrazio je profesor Poljoprivredne škole u Svilajncu, Goran Životić.

“Imamo preko 120 hektara ratarskih površina, oko osam hektara voćarskih površina, farmu krava muzara, svinja, ovaca i živine. Mi često obilazimo i druge škole, posebno kada se radi o takmičenjima na nivou Srbije, te tako vidimo šta druge škole rade i primjenjujemo to znanje kod nas. Uvijek to pokušavamo da podignemo na veći nivo kako bi stvarno bili jedna od vodećih škola u Srbiji“, rekao je Životić.

Pozitivne utiske sa stručne posjete podijelili su i crnogorski srednjoškolci.

Učenik Srednje mješovite škole Petnjica, Selmin Muhović, kazao je da je došao da upozna Srbiju i stekne praksu.

„Vrlo mi je drago što sam došao i upoznao nove drugove. Oduševile su me velike mašine i njihov rad. Jako mi se sviđa što je sve jako blizu škole i učeničkog doma”, rekao je Muhović.

Učenica JU Obrazovni centar u Šavniku, Viktorija Salija, kazala je da razlika nije prevelika, jer i oni isto imaju praksu, ali je ovdje veći prostor i ima više učenika.

„Mene lično najviše interesuju stočarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo”, rekla je Salija.

Među učenicima iz Poljoprivredno veterinarske škole sa domom učenika u Svilajncu koji su dočekali svoje vršnjake iz Crne Gore bila je i Milica Stefanović.

“Pokazali smo vinograd, pokazaćemo im i vinariju gdje proizvodimo naše vino. Pokazaćemo im kako je sve uređeno kod nas. Rado ću posjetiti poljoprivredne škole u Crnoj Gori, ako bude prilike”, zaključila je Stefanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS