Srbija na vrhu liste zemalja iz kojih dolaze direktne investicije

Podgorica, Beograd, (MINA-BUSINESS) – Srbija je na vrhu liste zemalja iz kojih dolaze direktne investicije u Crnu Goru, a spoljnotrgovinska razmjena između dvije države je vrlo intenzivna, saopštila je ministar turizma, Simonida Kordić.

“Zbog toga nam je važno da se naše veze dalje razvijaju i učvršćuju”, kazala je Kordić na sastanku sa predsjednikom Skupštine Grada Beograda Nikolom Nikodijevićem.

U fokusu razgovora bili su razvoj turističkog prometa između Crne Gore i Srbije, potencijalne zajedničke aktivnosti na međunarodnim tržištima, kao i jačanje saradnje u oblasti investicija i ugostiteljstva.

Kordić je, kako je saopšteno iz Ministarstva, podsjetila da turisti iz Srbije ostvaruju najveće procentualno učešće u ukupnom broju noćenja u Crnoj Gori, čak 25 odsto.

“Svake godine imamo 450 hiljada posjetilaca iz Srbije i želimo da pokažemo interesovanje za ovo tržište i pozovemo goste da posjete Crnu Goru gdje su uvijek dobrodošli”, rekla je Kordić.

Nikodijević je izrazio zadovoljstvo zbog susreta sa crnogorskom delegacijom, naglasivši važnost međusobne saradnje u oblasti turizma.

Prema njegovim riječima, turizam je izuzetno važna tema razgovora i izuzetno važna privredna grana, kako za Crnu Goru tako i za Beograd, s obzirom na to da je Beograd posljednjih godina najbrže rastuća turistička destinacija u jugoistočnoj Evropi.

“Razgovarali smo o produbljivanju saradnje i zajedničkom nastupu na trećim tržištima, posebno onim sa Bliskog istoka i iz Azije, koji postaju sve atraktivniji”, istakao je Nikodijević.

Razgovarano je i o planovima Beograda za otvaranje tržišta Azerbejdžana i Kazahstana, zahvaljujući novim direktnim avio-linijama iz Bakua i Astane. U tom kontekstu, izraženo je interesovanje za razmjenu iskustava sa Crnom Gorom i mogućnostima zajedničke promocije prema tim tržištima.

Obje strane su se saglasile da su ulaganja u infrastrukturu – drumski, avio i željeznički saobraćaj, ključna za dalji razvoj turističkih veza dvije zemlje.

Kordić je istakla i značaj razvoja održivog turizma i očuvanja kulturnih i prirodnih dobara, kako bi turističko iskustvo bilo pozitivno i za turiste i za lokalno stanovništvo.

U okviru sastanka razmatrani su i modeli saradnje u oblasti manifestacionog turizma.

Posebno je naglašeno i članstvo Beograda u mreži gradova duž Puta svile, što otvara dodatne mogućnosti za saradnju sa crnogorskim destinacijama u okviru širih međunarodnih inicijativa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS